La Bourse de Paris termine la semaine sans entrain

La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi (+0,06%), à l'issue d'une semaine qui n'a pas apporté de nouvelles majeures.

L'indice CAC 40 a pris 3,69 points à 6.169,41 points. Sur la semaine, il a gagné 1,09%. Il a même atteint jeudi des niveaux plus vus depuis 2000.

Depuis le début de l'année, la cote parisienne a progressé de 11,13%.

"Depuis quelques jours, les séances sont assez calmes, que ce soit au niveau des variations, de l'actualité ou des volumes", observe auprès de l'AFP Alexandre Neuvy, gérant privé à Amplegest.

La semaine a notamment été marquée par la publication des comptes rendus des dernières réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

"Le discours de toutes les banques centrales reste hyper accomodant" par rapport à un éventuel début de remontée des taux, relève M. Neuvy.

Côté chiffres, la production industrielle a chuté de 4,7% sur un mois en février en France et a reculé en février pour la deuxième fois de suite en Allemagne (-1,6%) après huit mois de hausse, décevant nettement les attentes des analystes.

En Chine, l'inflation a fait son retour le mois dernier pour la première fois depuis le début de l'année, tandis que les prix à la production ont inscrit leur plus forte hausse depuis près de trois ans.

Outre-Atlantique, l'indice PPI des prix à la production aux États-Unis, dont la publication ce vendredi a été retardée en raison d'un bug informatique, a bondi de 1% sur un mois en mars, bien au-dessus des prévisions qui étaient de +0,5%, comme en février.

Du point de vue sanitaire, l'UE va lancer une négociation pour commander 1,8 milliard de doses supplémentaires de vaccins dits de "deuxième génération" contre le Covid-19, efficaces contre les futurs variants du coronavirus, pour livraison à partir de cette année, a indiqué vendredi à l'AFP une source à la Commission européenne.

L'Agence européenne des médicaments a pour sa part annoncé vendredi examiner un lien possible entre le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson et des cas de caillots sanguins, et élargir son enquête sur celui d'AstraZeneca, déjà mis en cause pour le même genre de symptômes, à des problèmes vasculaires.

Airbus a enregistré 28 nouvelles commandes d'avions commerciaux et livré 72 appareils au mois de mars, renouant avec un rythme de livraisons similaire à la même période il y a deux ans. Le titre Airbus a gagné 0,30% à 101,10 euros.

Wolrdline (+2,45% à 73,97 euros) et Atos (+2,07% à 60,20 euros) ont été tirés par le secteur de la technologie américaine qui a entraîné Wall Street à la hausse jeudi.