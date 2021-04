La Bourse de Paris toujours atone (+0,05%) face à un agenda clairsemé

La Bourse de Paris restait atone lundi à la mi-séance (+0,05%), les investisseurs attendant un catalyseur, qui pourrait émerger seulement mardi, avec les publications de résultats de sociétés, ou mercredi avec la réunion monétaire de la Fed.

A 12H20 (10H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 3,40 point à 6.261,34 points. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,15%.

"Les actions européennes ont suivi la tendance mondiale en ouvrant en légère hausse au début d'une autre semaine chargée sur le front macroéconomique", constate Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades, faisant référence au rebond de vendredi à Wall Street.

L'agenda du jour est peu fourni et laisse les investisseurs en panne d'inspiration.

Seul un indicateur allemand a été publié dans la matinée: le moral des entrepreneurs s'est à peine amélioré en Allemagne en avril face à la persistance de la pandémie et au durcissement des restrictions sanitaires.

La suite de la semaine s'annonce par contre chargée, notamment sur la plan microéconomique, avec de nombreux résultats de sociétés: Tesla est attendu dès lundi à la clôture de Wall Street, puis le transporteur express UPS et Alphabet (Google) mardi et Boeing, mercredi. En France, les résultats de plusieurs poids lourds du CAC 40 sont attendus à partir de mercredi avec Dassault et Sanofi, puis Airbus et Total jeudi.

De nouvelles estimations du PIB s'ajoutent au calendrier, avec celui des Etats-Unis jeudi, suivi par la France, l'Allemagne et la zone euro vendredi.

Les analystes anticipent des chiffres de croissance meilleurs que prévu compte tenu des indicateurs déjà publiés au cours du mois de mars, de quoi galvaniser les investisseurs attentifs aux signes de reprise économique.

Les investisseurs surveilleront également l'issue de la réunion monétaire de la banque centrale américaine mercredi.

"Même si aucun changement significatif de la politique monétaire n'est attendu mercredi, les investisseurs scruteront et analyseront les formulations choisies par Jerome Powell lors de la conférence de presse pour obtenir de nouveaux indices sur ses perspectives monétaires", explique Pierre Veyret.

Du changement chez Lagardère ?

Le groupe Lagardère a confirmé qu'il étudiait sa transformation en société anonyme, un bouleversement de gouvernance qui ferait perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe hérité de son père, propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias dont Europe 1 et Paris Match. M. Lagardère deviendrait PDG jusqu'en 2026 selon plusieurs médias. L'action Lagardère bondissait de 4,07% à 23,54 euros.

Eramet validé

Le groupe métallurgique et minier français a augmenté de 8% son chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, tiré par une forte croissance des mines et métaux. Le titre Eramet grimpait de 3,93% à 59,50 euros, en tête du SBF 120.

Tarkett visé par une OPA

La famille Deconinck, actionnaire majoritaire de Tarkett, s'est associée à la société d'investissement Wendel pour racheter le solde du capital du groupe et le retirer de la Bourse de Paris où il est actuellement coté. A la mi-journée, le cours de l'action était toujours suspendu.

Crédit Agricole investit

La banque a réussi son offre publique d'achat sur Credito Valtellinese (Creval) et contrôle désormais 91,17% du capital de la banque italienne. Le titre prenait 1,86% à 12,39 euros.

Dans le secteur bancaire toujours, Société Générale prenait 2,24% à 21,93 euros et BNP Paribas montait de 1,45% à 51,24 euros.