La Bourse de Paris toujours en nette hausse à mi-séance

La Bourse de Paris demeurait enthousiaste vendredi à mi-séance (+1,31%), les investisseurs reprenant goût pour les actions, rassurés par un accord trouvé par l'Union européenne sur le dossier migratoire.

A 13H59 (11H59 GMT), l'indice CAC 40 prenait 69,10 points, à 5.344,74 points, dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini en repli de 0,97%.

Après avoir ouvert en nette hausse, la cote parisienne a ensuite conservé cette tendance positive sans faiblir.

La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture en progression.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,45%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,42%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, montait de 0,48%.

Les indices européens étaient soutenus par une décision des 28 dirigeants de l'UE, qui sont parvenus dans la nuit de jeudi à vendredi à un accord sur la gestion des migrants. Cet accord apaise les craintes sur la cohésion de la région et en particulier sur la situation politique allemande.

"Dans ce contexte, l'accord européen contribue à réduire l'aversion pour le risque lié à la crise politique allemande. Ce compromis est aussi un soulagement qui dissipe le risque de rupture entre les pays et favorise donc le rebond de l'euro ce matin", relève Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"L'horizon se dégage et va permettre de se consacrer aux autres sujets du sommet, à savoir la construction européenne pour améliorer le fonctionnement de l'économie de la zone euro et sa résilience aux chocs extérieurs et le Brexit", ajoute-t-il.

Les investisseurs resteront toutefois attentifs au dossier du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, qui domine les marchés depuis plusieurs semaines.

"Les facteurs de tension restent encore majeurs sur le marché, toujours du fait de la thématique de la guerre commerciale. On observe notamment de fortes pressions baissières sur les actions chinoises, le marché ayant déjà perdu plus de 20% depuis son point haut de janvier", avertit ainsi Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

- Secteur technologique en hausse -

Du côté des indicateurs, l'agenda du jour était riche, avec notamment le taux d'inflation en zone euro, monté à 2% en juin contre 1,9% en mai, atteignant le seuil fixé par la BCE.

En France, la consommation des ménages en biens a rebondi de 0,9% en mai tandis que les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 2,1% sur un an en juin.

Au Royaume-Uni, la croissance au premier trimestre a été révisée en légère hausse, à 0,2%, même si l'économie britannique est bel et bien en train de ralentir à l'approche du Brexit.

Dans l'après-midi, les Etats-Unis dévoileront notamment les dépenses et revenus des ménages pour mai et le moral des ménages.

Sur le front des valeurs, Casino décollait de 4,50% à 34,17 euros, soutenu par le relèvement de sa recommandation à "acheter" par Kepler Cheuvreux.

Se reprenant après sa baisse de la veille, le secteur technologique engrangeait les gains, à l'image d'Atos (+1,90% à 117,95 euros), STMicroelectronics (+2,63% à 19,31 euros) et Soitec (+1,19% à 72,40 euros).

A l'inverse, M6 reculait de 3,89% à 17,06 euros, pénalisé par un abaissement de sa recommandation à "sous-pondérer" par Morgan Stanley.

Technicolor poursuivait sa reprise comme la veille (+4,83% à 1,09 euro), après avoir lourdement chuté de 16% mercredi après un abaissement d'objectif par un analyste.

Recylex gagnait 7,35% à 8,32 euros après avoir annoncé jeudi la mise en service d'un nouveau four à réduction dans sa fonderie de Nordenham au nord de l'Allemagne, qui devrait doper sa rentabilité.

ST Dupont plongeait de 7,10% à 0,16 euro, lesté par une perte nette de 2,9 millions d'euros sur 2017-2018, soit plus du double de la perte accusée en 2016-2017.