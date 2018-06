La Bourse de Paris toujours mitigée à mi-séance

La Bourse de Paris restait peu inspirée vendredi (-0,08%) à mi-séance, le marché se montrant frileux alors que le sommet du G7 va s'ouvrir dans un environnement de fortes tensions commerciales.

A 13H45 (11H45 GMT), l'indice CAC 40 cédait 4,14 points à 5.444,22 points dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, il avait fini en léger recul de 0,17%.

La cote parisienne a ouvert en repli avant d'atténuer ses pertes en début d'après-midi.

La Bourse de New York se préparait quant à elle à ouvrir dans le rouge.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, cédait 0,47%. Celui de l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,40%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, baissait de 0,80%.

"Les marchés actions européens sont en baisse, les investisseurs se préparant pour le sommet du G7 qui démarre aujourd'hui (vendredi). Certaines des plus grandes économies mondiales pourraient être englouties dans une guerre commerciale, et les opérateurs vont être très attentifs au moment où les dirigeants mondiaux se rencontrent au Québec", a commenté dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.

Le président américain Donald Trump est en effet attendu au Canada pour une confrontation tendue avec ses alliés du G7, indignés après l'entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines sur les importations d'aluminium et d'acier.

L'affrontement a débuté avant même le début du sommet, avec des critiques des dirigeants canadien et français Justin Trudeau et Emmanuel Macron, auxquelles Donald Trump a répliqué par des tweets lapidaires.

"Les incertitudes concernant l'issue des discussions inquiètent les investisseurs et les font quitter les actifs plus risqués comme les actions, pour se tourner vers des havres traditionnellement plus sûrs", relève Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Toujours sur le thème commercial, les investisseurs ont pris connaissance vendredi de l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis, qui a encore bondi en mai, en dépit d'une accélération surprise des importations totales du géant asiatique.

- Kering dopé -

L'Allemagne a de son côté dévoilé une production industrielle en baisse en avril, reculant de 1,0% sur un mois. Elle a toutefois été révisée nettement à la hausse en mars.

En France, la production industrielle a baissé de 0,5% en avril.

Sur le front des valeurs, Hermès gagnait 0,25% à 562,40 euros, après l'annonce de son entrée dans l'indice CAC 40, à la place du géant suisse des matériaux de construction LafargeHolcim (+0,27% à 44,81 euros).

De son côté, Kering prenait 3,49% à 495,40 euros. Lors d'une journée dédiée aux investisseurs jeudi, le PDG de Gucci, le fleuron du groupe Kering, a indiqué viser les 10 milliards d'euros de ventes annuelles à terme.

Airbus montait de 0,89% à 100,54 euros. Le groupe européen et Bombardier ont annoncé vendredi avoir finalisé leur partenariat autour du programme d'avions moyen-courrier CSeries dans lequel l'avionneur européen acquiert une part majoritaire, pour une entrée en vigueur au 1er juillet.

Ingenico était soutenu (+4,44% à 71 euros) par un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.

Air France-KLM reculait de 2,75% à 6,79 euros. Le trafic passagers du groupe a progressé de 2,4% en mai sur un an, mais il a reculé de 3,6% pour les marchandises.

Les valeurs minières étaient en berne, à l'image d'ArcelorMittal (-1,91% à 28,20 euros) ou d'Eramet (-3,64% à 137,70 euros).

SES prenait 3,45% à 15,46 euros, dopé par un relèvement de sa recommandation à "acheter" par UBS. dans son sillage, Eutelsat gagnait 3,62% à 17,34 euros.