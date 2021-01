La Californie déploie des dizaines de remorques frigorifiques pour les morts du Covid

Les autorités californiennes ont annoncé jeudi avoir déployé au moins 166 remorques frigorifiques pour servir de morgues provisoires dans les hôpitaux submergés par les décès liés au Covid-19.

Avec au moins 2.500 morts du coronavirus chaque semaine, la Californie est devenue l'un des principaux foyers de la pandémie aux Etats-Unis et les morgues traditionnelles sont pleines.

Les contaminations avaient commencé à se multiplier avant même que les réunions familiales de la fête de Thanksgiving, fin novembre, ne propagent encore davantage le coronavirus, et l'Etat américain le plus peuplé se prépare désormais à "une explosion sur une explosion" des cas, alimentée par les festivités de Noël et du jour de l'An.

Mark Ghilarducci, directeur des services d'urgence de Californie, a donc activé le "plan de gestion des décès massifs", pour faire en sorte que tous les défunts puissent être "traités avec respect et dignité".

La plupart des remorques frigorifiques n'étant pas spécifiquement conçues comme des morgues, elles vont être aménagées pour au moins doubler leur capacité de stockage des corps.

Des membres de la Garde nationale ont également été dépêchés cette semaine pour venir en aide aux services de médecine légale de Los Angeles, où une personne meurt du Covid-19 toutes les quinze minutes.

Selon le Los Angeles Times, les services de pompes funèbres sont obligés d'éconduire des familles en deuil car ils n'ont plus la capacité de prendre en charge les défunts.

La majorité des comtés de Californie, dont celui de Los Angeles - où les ambulances tournent souvent des heures avant de trouver un lit pour leur patient - ont mis en place des mesures de restriction qui limitent les déplacements et les activités.