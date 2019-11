La candidate Warren promet à Bill Gates qu'il ne paiera pas 100 milliards d'impôts

Alors que Bill Gates semble s’inquiéter des impôts qu'il pourrait avoir à payer si Elizabeth Warren, l'une des favorites de la primaire démocrate aux Etats-Unis, arrivait au pouvoir, cette dernière lui a "promis" que ce ne serait pas 100 milliards de dollars.

Mme Warren a fait d'une taxe sur les très grandes fortunes l'une des idées phares de sa campagne et le co-fondateur de Microsoft s'est interrogé lors d'une conférence mercredi sur le montant qu'il devrait verser à l'Etat si elle était élue à la présidentielle de 2020.

"J'ai payé plus de 10 milliards de dollars d'impôts, j'ai payé plus d'impôts que quiconque", a affirmé l'homme d'affaires qui se dispute avec le créateur d'Amazon, Jeff Bezos, et la famille de Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, la place de la plus grande fortune au monde.

"Si je devais payer 20 milliards, d'accord. Mais si vous me dites que je dois payer 100 milliards de dollars? Alors je commence à me demander combien il me restera", a-t-il ajouté.

Le compteur en temps réel du magazine Forbes affichait Bill Gates en 2ème place des fortunes mondiales à 107 milliards de dollars jeudi à 15H00 GMT, une place qu'il se dispute avec M. Arnault.

M. Gates, doutant que Mme Warren soit "ouverte d'esprit", s'est aussi demandé "si elle accepterait seulement de s'asseoir avec quelqu'un qui possède beaucoup d'argent".

"Je suis toujours ravie de rencontrer les gens, même quand on a des opinions différentes", a rapidement rétorqué la sénatrice sur Twitter.

"@BillGates, si on a l'occasion, j'adorerais vous expliquer exactement combien vous payeriez d'impôts avec ma taxe sur les grandes fortunes (je promets que ce n'est pas 100 milliards de dollars)", a-t-elle ajouté.

En forme dans les sondages, Mme Warren a bâti sa réputation en se posant comme pourfendeuse des excès de la finance.

Elle propose dans son programme plusieurs mesures qui effraient les milieux d'affaires comme l'augmentation des impôts sur les sociétés et sur les riches, le démantèlement des géants de la technologie ou la régulation renforcée de nombreux secteurs.