La canicule fait son retour en France

Circulation alternée en agglomération, mesures pour les plus vulnérables à Paris ou Toulouse, aides pour le monde agricole, voies ferroviaires surveillées de près: l'Hexagone se met en ordre de bataille pour la canicule, de retour jusqu'à vendredi.

Météo-France a placé lundi après-midi 38 départements supplémentaires en vigilance orange canicule, portant le total à 59 pour cette nouvelle vague de chaleur.

Cette vigilance orange concerne globalement une grande moitié sud du pays (à l'exception de la côte méditerranéenne) ainsi que le Centre, jusqu'à l'Ile-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté.

"Mardi les minimales seront le plus souvent comprises entre 20 et 25 degrés, tandis que les maximales s'étageront entre 37 et 41 degrés. Quelques pointes à 42 voire 43 degrés pourront être observées par endroit", avertit Météo-France.

"On a une canicule brève, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que plus c'est long plus les organismes se fatiguent et plus ça devient pénible notamment pour les plus vulnérables", a commenté le prévisionniste de Météo-France François Jobard. Mais elle va être "remarquablement intense".

A Toulouse, où la température atteignait déjà 38°C lundi après-midi, David Machado, 47 ans, employé communal, nettoie la place du Capitole. "La chaleur, c’est lourd...", souffle-t-il. Pour le reste de la semaine ? "On s’y prépare mentalement. On a quand même une bouteille d’eau, une casquette, les lunettes de soleil."

Jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine. De nombreux records absolus locaux devraient être battus. A Paris, Météo-France attend jusqu'à 42°C. Depuis le début des mesures en 1873, la capitale n'a dépassé la barre des 40°C qu'une seule fois: le 28 juillet 1947, avec 40,4°C.

Malgré cette chaleur exceptionnelle de jeudi où le thermomètre pourrait atteindre 43°C localement en Ile-de-France ou dans certaines régions du Centre, le mercure ne s'approchera pas du record absolu français établi lors de la précédente canicule, avec 46°C à Vérargues dans l'Hérault le 28 juin.

La Ville de Paris a activé son plan canicule niveau 3 (sur 4), avec la mise en place de "salles rafraîchies" dans les équipements publics, fontaines temporaires et brumisateurs, ouverture nocturne de parcs et jardins.

Toulouse a mis en place un "site rafraichi" pour les femmes sans domicile fixe avec enfants, ouvert des parcs la nuit et ouvert des piscines municipales en soirée.

- Circulation différenciée -

A Nantes, cinq parcs seront ouverts jusqu'à 22h et la consommation d'eau réduite de 40% par jour en économisant sur l'arrosage des parcs et jardins et le nettoyage des rues. A l'autre bout de la France, deux parcs seront ouverts jusqu'à minuit à Nancy.

Les vagues de chaleur sont déjà plus fréquentes en France, appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

La canicule revient alors que 73 départements sont déjà concernés par des restrictions d'eau. Pour aider les agriculteurs face à la sécheresse, le gouvernement va demander le versement anticipé d'une partie des aides européennes aux agriculteurs, soit une avance de trésorerie d'un milliard d'euros.

Autre aide d'urgence, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a annoncé que neuf départements supplémentaires seraient concernés par la clause de force majeure "pour permettre aux éleveurs de faucher les jachères, pour pouvoir nourrir leurs animaux". D'autre part, le transport d'animaux vivants devrait être interdit à partir de mardi entre 13h et 18h dans les départements en vigilance orange.

Dans la Creuse, un des départements les plus touchés par la sécheresse, la ville de Guéret s'inquiète pour son niveau d'eau potable et a demandé aux habitants "qui le peuvent" de "privilégier l’eau en bouteille".

Sans surprise, cette vague de chaleur risque également d'être accompagnée d'un nouvel épisode de pollution à l'ozone. La région Auvergne-Rhône-Alpes connaissait déjà lundi de fortes concentrations d'ozone et la situation va se dégrader dans les prochains jours. La circulation différenciée sera mise en place mardi à Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne, tout comme dans l'agglomération parisienne où un forfait journalier à 3,80 euros sera mis en place pour les transports en commun, ainsi qu'un dispositif gratuit de co-voiturage.

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a appelé la SNCF et les sociétés concessionnaires d'autoroutes à distribuer des bouteilles d'eau. La SNCF a activé lundi son plan pour faire face aux périodes de fortes chaleurs, qui prévoit notamment une "surveillance renforcée" des "matériels et infrastructures".

Ce coup de chaud intervient alors qu'est attendue mardi à l'Assemblée nationale la jeune militante suédoise Greta Thunberg, à l'origine d'une mobilisation mondiale des jeunes sur la question climatique.