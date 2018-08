La canicule touche à sa fin, les orages et le vent arrivent

La canicule touche à sa fin: après des jours de fortes chaleurs, le dernier pic va être atteint mardi sur plusieurs régions, avant une chute des températures provoquée par des orages qui pourraient être violents par endroits, avec des rafales jusqu'à 120 km/h et de la grêle.

Alors que depuis vendredi 67 départements étaient en vigilance orange canicule -- égalant le record de juin 2017 --, Météo-France a levé mardi cette alerte pour 21 d'entre eux, notamment dans le Sud-Ouest qui avait atteint son pic lundi, avec 37°C à Bordeaux par exemple.

En revanche le Nord-Est, le Centre et le bassin parisien connaissaient encore mardi des températures très élevées, avec 39°C relevés à 15h à Vassincourt (Meuse) ou 38°C à Troyes.

A Metz, où le thermomètre dépassait encore mardi les 35°C, Sophie, 36 ans, profitait de la piscine et du sable de Metz-plage avec son fils de 8 ans: "On ne va pas se plaindre du beau temps, mais je n'ai pas souvenir que ça ait déjà duré aussi longtemps".

Régisseur général à Metz-plage, Frédéric Wotasek attend la baisse promise des températures mercredi. "On va pouvoir respirer, les gens sont anesthésiés pas la chaleur".

"La canicule se termine", a confirmé mardi le prévisionniste Frédéric Nathan. Déjà, mardi, Bordeaux respirait à nouveau, sous un ciel gris, avec seulement 29°C attendus.

Cette longue vague de chaleur, de jour comme de nuit, loin malgré tout de la canicule meurtrière de 2003, va prendre fin sur l'ensemble du territoire avec l'arrivée par l'ouest d'une dégradation orageuse.

- Grêle et vent violent -

Cette perturbation devrait entraîner des orages parfois violents accompagnés de grêle et de rafales de vent allant jusqu'à 120km/h. Mardi en début d'après-midi, des orages touchaient déjà la Normandie et la Bretagne, et une forte cellule orageuse se développait à l'ouest de Paris.

Les orages doivent ensuite se diriger vers la capitale, le Nord et l'Est, et toucher également les régions au sud du Massif Central.

Trente-neuf départements étaient mardi en vigilance orange "orages". Au total, 60 départements sont en vigilance orange (46 pour canicule, 39 pour orage, mais 25 d'entre eux ont les deux vigilances).

Malgré l'absence d'"alerte particulière" dans les établissements de santé, le ministère appelle depuis plusieurs jours à ne pas relâcher l'attention. Malgré le rafraichissement qui s'amorce, les autorités sanitaires craignent un "contre-coup" pour les personnes fragiles et âgées, qui risquent une aggravation de leur condition encore quelques jours après la fin de la canicule.

- L'ozone en recul -

La situation sanitaire était d'autant plus sensible que la canicule s'est accompagnée dans plusieurs régions d'une pollution persistante à l'ozone (Île-de-France, Est, vallée du Rhône, Alpes), classique lors des vagues de chaleur.

En réponse à cette pollution toxique pour l'homme et l'environnement, la vitesse maximale a été réduite de 20 km/h sur de nombreux axes routiers.

La circulation différenciée qui interdit aux véhicules les plus polluants de rouler est aussi en place dans plusieurs villes, notamment Paris, Lyon, Strasbourg.

Mais la situation devrait revenir à la normale mercredi dans beaucoup de régions et le Grand-Est a déjà annoncé la levée de ces mesures.

Alors que la fréquence et l'intensité des canicules sont appelées à augmenter avec le réchauffement, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a appelé à nouveau mardi sur Europe 1 à une "union sacrée" contre le changement climatique.

"Un ministre tout seul quel qu'il soit, un pays tout seul quel qu'il soit, n'arrivera pas à résoudre une situation qui est le fruit d'un développement sur des décennies et des décennies", a-t-il déclaré.

Au delà des questions de santé, l'impact de la canicule et de la sécheresse se fait également sentir sur les activités économiques, notamment agricoles.