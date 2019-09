La célèbre édition "Pour les nuls" consacre un ouvrage au féminisme

Dans la collection "Pour les nuls", c'est au tour du féminisme de faire l'objet d'un ouvrage, le célèbre livre jaune et noir se rebaptisant pour l'occasion "Pour les nul.le.s" et adoptant pour la première fois l'écriture inclusive.

Ce livre intitulé "Le Féminisme pour les nul.le.s pour comprendre l'histoire et les enjeux actuels du féminisme" a été rédigé sous la direction de Danielle Bousquet, ancienne députée et présidente du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (2013-2019) et préfacé par l'humoriste Sophia Aram.

De l'historique du féminisme, aux chiffres clés, en passant par l'éducation non-sexiste, l'égalité dans le monde ou la place des femmes dans l'espace public, l'ouvrage se décline en cinq parties et donne aussi la parole à des personnalités engagées et des conseils de livres, musiques et films de référence sur ce sujet de plus en plus visible dans la société.

Pour l'une de ses autrices, Margaux Collet, il s'agissait "d'établir un état des lieux très généraliste du féminisme et de ses grands courants pour ceux qui souhaitent commencer à s'informer sur ce sujet et poser les bases".

"On en trouvait sur le jardinage, le yoga, le barbecue... C'était important de se doter d'un ouvrage de référence sur cette question essentielle pour donner à lire et à réfléchir, et qu'on puisse y piocher dedans comme on veut", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Pour l'occasion, le livre a été rédigé entièrement en écriture inclusive avec des règles telles que la féminisation des titres, l'usage de mots épicènes (les humains plutôt que les hommes), et l'inclusion du féminin, entrecoupé de point-médians, dans les noms lorsqu'on s'adresse à tous (dérangé.e.s, tou.te.s, directeur.rice.s par exemple).

(456 pages, First Editions 22,95 euros).