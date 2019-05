La chaîne britannique ITV suspend une émission après la mort d'un participant

La chaîne de télévision britannique ITV a suspendu la diffusion d'un talk show controversé après la mort d'un homme quelques jours après avoir participé au programme.

Selon le tabloïd The Sun, Steve Dymond, 63 ans, a été retrouvé mort par la propriétaire de son logement dix jours après avoir participé à l'émission et serait décédé d'une overdose de morphine.

Son ex-compagne, Jane Callaghan, a expliqué au tabloïd que le couple s'était séparé peu après avoir participé au Jeremy Kyle Show, où M. Dymond avait échoué au test du détecteur de mensonge censé prouver qu'il ne l'avait pas trompée. Peu de temps avant sa mort, M. Dymond lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, a-t-elle aussi dit, expliquant qu'il était dépressif et avait fait un certificat médical pour participer à l'émission.

Elle a toutefois salué les efforts de l'équipe de l'émission qui ont été "géniaux" et "ont proposé de l'aide de façon répétée" à M. Dymond.

La chaîne ITV a dit que ses employés étaient "choqués" et "attristés" par la nouvelle de cette mort et que l'émission concernée ferait l'objet d'un examen minutieux. Prévue pour être diffusée lundi, elle a été annulée tandis que les autres éditions de ce programme, diffusé depuis 2005, n'étaient plus disponibles sur le service de vidéos à la demande de la chaîne.

Le député conservateur Charles Walker, vice-président d'un groupe parlementaire transpartis sur la prévention du suicide et de l'auto mutilation a déclaré au Daily Mail qu'il serait surpris que l'émission se poursuive.

"ITV serait mieux avisée de l'arrêter. C'est une émission de télévision très très déplaisante et je suis surpris qu'elle ait continué aussi longtemps", a-t-il déclaré au tabloïd.

Damian Collins, président d'une commission parlementaire sur les médias, a également souligné que les groupes de télévision "ont le devoir de prendre soin des personnes qui participent à leurs programmes".

Le groupe de télévision ITV avait par le passé été à la une des médias après la mort de deux anciens participants à l'émission de télé réalité Love Island, retrouvés pendus.