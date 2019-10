La cheffe de l'antidopage dans le cyclisme nommée à la tête des contrôles en France

La cheffe de l'antidopage dans le cyclisme mondial, Francesca Rossi, a été nommée à la tête de la direction des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), avec les JO de 2024 à l'horizon, a annoncé l'AFLD.

L'Italienne, qui dirigeait la Fondation antidopage du cyclisme (CADF) depuis 2010 et dont l'expérience est reconnue, succède à Damien Ressiot, nommé cet été à la tête d'un nouveau département des enquêtes et du renseignement à l'AFLD.

Créée en 2008, la CADF, structure indépendante, est mandatée par l'UCI pour réaliser son programme antidopage. Elle réalise environ 15.000 contrôles par an.

"Dans ses nouvelles fonctions, Francesca Rossi mettra en œuvre la nouvelle politique de contrôle engagée par l'Agence et collaborera avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, notamment pour la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024", écrit l'AFLD dans son communiqué, en se félicitant de l'arrivée d'une "professionnelle reconnue au plan international", avec "plus de 20 ans d'expérience" dans le secteur.

Titulaire d'un doctorat en pharmacologie et toxicologie et d'un master en management et développement des affaires, Francesca Rossi avait été en poste au laboratoire antidopage de Rome et à la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avant d'arriver à la CADF. Elle prendra ses fonctions à compter du 2 janvier 2020.

Cette nomination pourrait préfigurer des changements pour l'antidopage dans le cyclisme. Tout en félicitant Mme Rossi pour "son rôle décisif à la tête de la CADF", l'UCI a d'ailleurs annoncé qu'elle fournirait "plus d'information demain (vendredi) sur le futur de l'antidopage dans le sport".

- "Nouvelles voies" -

En marge des Mondiaux de cyclisme à Harrogate (Angleterre), le 29 septembre, le président de l'UCI David Lappartient avait déclaré à quelques médias, dont l'AFP, vouloir explorer de nouvelles voies, expliquant que "la lutte antidopage ne se limite sans doute pas à un seul sport" et que "la plupart des affaires" ne proviennent pas de contrôles positifs mais "par un travail d'investigation, des opérations de police".

"La question se pose très sincèrement, est-ce qu'une fondation à la seule échelle du cyclisme est suffisante ?", avait-il ajouté, en évoquant deux hypothèses: "soit le renforcement du travail d'intelligence à la CADF, soit travailler de concert avec d'autres autorités comme l'Autorité indépendante de contrôle (International testing agency, ITA) qui été lancée dernièrement par l'AMA (Agence mondiale antidopage) et le mouvement olympique".

Opérationnelle depuis 2018, l'ITA, basée à Lausanne et présidée par l'ancienne ministre française des Sports Valérie Fourneyron, a pour rôle de mener les programmes de contrôle antidopage de certaines fédérations internationales, à leur demande mais de manière indépendante. Cette nouvelle structure a été lancée après le scandale de dopage institutionnel en Russie, notamment pour prévenir les risques de conflits d'intérêts dans les fédérations quand elles doivent à la fois lutter contre la triche tout en faisant la promotion de leur sport.