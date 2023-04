La Chine assure respecter la souveraineté des pays de l'ex-URSS

La Chine a assuré lundi respecter le "statut d'Etat souverain" des pays de l'ex-URSS, après les déclarations controversées de son ambassadeur en France.

"La Chine respecte le statut d'Etat souverain des républiques" nées après la dissolution de l'Union soviétique fin 1991, a déclaré à la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning.

Elle a assuré que "la Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies".

L'ambassadeur chinois en France, Lu Shaye, questionné sur la chaîne d'informations LCI à propos de la province ukrainienne de Crimée annexée depuis 2014 par Moscou, avait nié vendredi soir la souveraineté d'ex-républiques soviétiques.

Les pays de l'ex-URSS "n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain", a-t-il déclaré vendredi soir.

- Convocation des Etats baltes -

Ces propos ont provoqué une levée de bouclier dans les Etats concernés à commencer par les Etats baltes, membres de l'Union européenne et de l'Otan, qui "vont convoquer" lundi les ambassadeurs chinois dans leurs capitales respectives pour "demander une clarification".

Ils ont été aussi qualifiés d'"inacceptables" par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, pour lequel "l'UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la position officielle de la Chine".

De fait, Pékin prend ses distances lundi par rapport aux propos de son ambassadeur, qui fait partie des "loups combattants", ce nouveau clan de diplomates chinois ne mâchant pas leurs mots face à un Occident perçu comme systématiquement hostile à Pékin.

"Après l'effondrement de l'Union soviétique, la Chine a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les pays concernés", a tenu à préciser Mme Mao.

- "Discorde" sur la question ukrainienne -

"Depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de l'égalité pour développer des relations bilatérales d'amitié et de coopération", a ajouté la porte-parole.

"Certains médias ont mal interprété la position de la Chine sur la question ukrainienne et sèment la discorde dans les relations entre la Chine et les pays concernés", a-t-elle encore souligné, "nous serons vigilants à ce propos".

Au sujet de la Crimée, occupée par Moscou depuis 2014, M. Lu Shaye avait déclaré que "la Crimée était tout au début à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique".

"Tous les pays de l'ex-URSS ont un statut souverain clair inscrit dans le droit international", a riposté Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, sur Twitter avant d'ironiser: "Si vous voulez être un acteur politique majeur, ne répétez pas comme un perroquet la propagande des Russes".

"Les trois Etats baltes vont convoquer dans la journée" de lundi leurs émissaires chinois "pour demander une clarification, savoir si la position de la Chine a changé concernant l'indépendance et leur rappeler que nous ne sommes pas des pays post-soviétiques mais des pays ayant été illégalement occupés par l'Union soviétique", a déclaré lundi le chef de la diplomatie lituanienne, Gabrielius Landsbergis, en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères letton, Edgars Rinkevics, a aussi dénoncé des remarques "complètement inacceptables".

Son homologue estonien Margus Tsahkna les a qualifiées de "fausses", relevant d'une "interprétation erronée de l'Histoire". "Selon le droit international, les Etats baltes sont souverains depuis 1918, mais ils ont été occupés pendant 50 ans" par l'URSS, a-t-il poursuivi.