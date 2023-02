La Chine est restée le principal partenaire commercial de l'Allemagne en 2022

La Chine est restée en 2022 le premier partenaire commercial de l'Allemagne pour la septième année consécutive, en dépit d'exportations en recul sur fond de restrictions sanitaires, a indiqué jeudi l'Office statistique Destatis.

Des marchandises d'une valeur de 297,9 milliards d'euros ont été échangées entre la Chine et l'Allemagne, soit un bond de 20% sur un an.

Avec 84,3 milliards d'euros, l'Allemagne a cependant accusé le plus grand déficit commercial avec la Chine depuis le début de la série chronologique en 1950, selon Destatis.

Les importations se sont élevées à 191,1 milliards d'euros, un bond de 33% sur un an et un nouveau record. Elles ont largement dépassé les exportations à 106,8 milliards d'euros (+3%), faisant que la Chine est passée du 2e au 4e rang des pays importateurs de la première économie européenne.

Les Etats-Unis, deuxième partenaire de l'Allemagne en volume d'échanges, sont restés le premier débouché du "made in Germany", pour une valeur de 156 milliards d'euros importés.

La France suit au classement avec 116,1 milliards d'euros achetés à l'Allemagne, une hausse de 13% sur un an.

L'Allemagne a ainsi dégagé en 2022 son plus important excédent commercial avec les Etats-Unis (+64,3 milliards d'euros) devant la France (+46,3 milliards d'euros).

Globalement, l'excédent commercial de l'Allemagne, en repli depuis 2017, a été le plus bas en 2022 depuis l'an 2000, en reculant de moitié à 79,7 milliards d'euros sur un an, à cause de la forte hausse des prix des importations d'énergie, a précisé Destatis.

L'importance du Royaume-Uni pour le commerce extérieur allemand a continué de baisser la deuxième année après le Brexit : les échanges ont totalisé 111,0 milliards d'euros en 2022, certes 14% de plus qu'en 2021, mais le Royaume-Uni n'occupe plus que le 11e rang des partenaires de l'Allemagne, derrière la République tchèque entrée à sa place dans le top 10.

En 2017, un an après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni était encore le cinquième partenaire commercial de l'Allemagne.