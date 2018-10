La Chine veut éclairer ses villes depuis l'espace : la géo-ingénierie en question

Une idée absurde ?

L'annonce du Daily China de ce 19 octobre 2018 tient presque du canular tellement elle est surréaliste. Un miroir dépliable devrait être mis en orbite par la Chine en 2020 pour réfléchir la lumière du soleil afin d'éclairer une ville de 14 millions d'habitants durant la nuit. L'objectif annoncé ? Faire des économies sur l'éclairage !

Le satellite et son miroir sont appelés des "lunes artificielles" puisqu'il sont censés être huit fois plus lumineux que l'astre naturel de la Terre, explique le Daily China. Si la mise en orbite et l'éclairage orbital sont fonctionnels en 2020, deux autres lunes artificielles seront envoyés dans l'espace pour compléter le jeu "d'ampoules solaires géantes orbitales" chinoises. Le directeur de la Tian Fu New Area Science Society, en charge du projet explique que "La première Lune sera principalement expérimentale, mais les trois autres envoyées en 2022 constitueront le véritable produit fini. Elles auront un grand potentiel en termes de services à la population et d'un point de vue commercial".



Cette idée d'éclairer des zones nocturnes grâce à des miroirs détournant les rayons solaires dpeuis solaires n'est pas récente : la Russie avait tenté une expérimentation au début des années 90 qui avait échoué.





L'éclairage public coûte 13 millions d'euros par an à la Ville, soit 38 % de la facture globale d'électricité (Paris)