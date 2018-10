La neige a piégé plus de 2.000 véhicules sur les routes du Massif central et privé d'électricité 195.000 foyers, tandis que 17 départements restent jusqu'à mardi midi en alerte orange neige-verglas. Pour affronter le verglas et la neige le respect de quelques règles s’imposent. Conseils en vidéographie VIDEOGRAPHIE