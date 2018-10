La confiance dans l'exécutif se stabilise mais reste basse, selon un sondage

La confiance dans l'exécutif s'est stabilisée ce mois-ci mais reste à un niveau bas, selon un sondage Elabe réalisé mardi et mercredi.

Quelque 30% des Français font confiance à Emmanuel Macron, une cote qui baisse de 1 point par rapport à septembre, précise l'institut Elabe dans une étude publiée jeudi et réalisée pour Les Echos et Radio Classique.

En septembre, sa cote avait chuté de 5 points.

Pour autant sa cote de confiance reste "à son niveau le plus bas depuis le début du quinquennat, et au même niveau que (l'ancien président) François Hollande à la même époque", souligne l'étude.

Le sondage a été réalisé par internet les 2 et 3 octobre, soit au moment du départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, auprès de 1.100 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Emmanuel Macron a accepté la démission de M. Collomb dans la nuit du 2 au 3 octobre.

Mais deux tiers (66%) des Français ne font pas confiance au chef de l'Etat "pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays", en hausse de 2 points.

La proportion est quasi la même en ce qui concerne le Premier ministre Edouard Philippe, auquel 28% des Français font confiance (+1 point) et 61% (+1 point) ne font pas confiance.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron est surtout en baisse auprès des classes moyennes (-8 points), mais aussi des cadres (-6) et des classes populaires (-4). En revanche elle est en hausse chez les retraités (+4 points).

L'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, reste la personnalité préférée des Français mais il perd 4 points. Gérard Collomb gagne pour sa part 7 points à la 5e place.