La confiance dans les vaccins regagne du terrain en France, selon les industriels

La perception positive de la vaccination est en progrès en France, selon un sondage Ipsos pour le compte de la fédération des industriels du médicament (Leem) publié mercredi, qui met cette amélioration sur le compte de la politique volontariste du gouvernement.

D'après cette étude, réalisée en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1.086 personnes entre le 20 et le 24 juin, 83% des participants se sont déclarés "favorables" ou "plutôt favorables" à la vaccination pour eux et leurs proches.

Les 17% d'opinions défavorables à la vaccination (dont 5% "pas du tout" favorables) étaient principalement motivées par des craintes sur les effets secondaires des vaccins, le manque d'information, les dangers liés à leur composition ou encore des inquiétudes sur la présence d'éventuelles substances nocives.

En octobre 2016, une précédente étude du Leem montrait que seulement 69% des personnes interrogées faisaient confiance aux vaccins, en recul de 2 points sur un an et un plus bas depuis 2012.

"Il y a une adhésion massive" au principe de la vaccination, s'est félicité lors d'un point presse le directeur général du Leem, Philippe Lamoureux, tout en précisant qu'il était délicat de comparer littéralement avec l'étude de 2016, dont les modalités n'étaient pas tout à fait les mêmes.

M. Lamoureux a toutefois estimé que "la prise de parole forte, claire et audible" des pouvoirs publics sur la question des vaccins depuis l'an dernier n'était "pas indépendante" du regain d'adhésion des Français.

Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination obligatoire des enfants est passée de 3 à 11 vaccins. Cette réforme, portée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait été entourée d'un débat parfois vif entre la communauté médicale et les milieux anti-vaccins, minoritaires mais très actifs, sur les réseaux sociaux notamment.

"L'obligation vaccinale est là pour essayer de redonner confiance à la population. Mais on aimerait beaucoup mieux que cette mesure soit transitoire et que chacun adhère à une politique de prévention" a déclaré lors du point presse du Leem Odile Launay, professeure en maladies infectieuses à l'université Paris-Descartes.

"La communauté médicale doit faire son autocritique: la prévention n'a jamais été considérée comme un point central de la formation médicale en France", a ajouté Brigitte Autran, coordinatrice du consortium de recherche en vaccinologie Corevac, piloté par l'Alliance nationale pour les sciences de la vie (Aviesan).

L'utilité de la vaccination devrait aussi être enseignée à l'école, au même titre que l'éducation à la sexualité, a également plaidé Mme Autran.