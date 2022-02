La contestation au Canada, signe de la naissance d'un mouvement populiste canadien?

"Kim Jong Trudeau", "Canada = dictature communiste", drapeaux pro-Trump: le noyau dur des opposants canadiens aux mesures sanitaires qui occupent les rues d'Ottawa compose une coalition hétéroclite marquée à droite, qui pourrait représenter une nouvelle force populiste à l'avenir, d'après des experts.

Contrairement à l'Europe et aux Etats-Unis, les idées populistes n'ont jamais réussi à vraiment percer au Canada lors des élections. Mais cette mobilisation qui occupe les rues de la capitale fédérale canadienne depuis bientôt deux semaines et bloque certains axes routiers stratégiques pourrait être un premier pas.

"C'est une coalition opportuniste car ils n'ont pas grand chose en commun" mais on voit "clairement qu'ils rejettent les institutions démocratiques et ont pour cible Justin Trudeau", explique Daniel Béland, politologue de l'Université McGill à Montréal.

Le réseau Anti-haine canadien a analysé ce mouvement baptisé au départ "Convoi de la liberté": "Si vous regardez ses organisateurs et ses promoteurs, vous trouverez l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme et les incitations à la violence", écrit l'organisme indépendant.

Parmi les responsables, on trouve en effet plusieurs militants du Maverick Party --une organisation politique, marginale et embryonnaire, militant pour l'indépendance des provinces de l'Ouest-- dont Tamara Lich. Cette dernière est à l'origine d'une campagne de financement qui a permis d'amasser plus de 10 millions de dollars (7 millions d'euros).

Autre groupe à l'origine du mouvement: Canada Unity, fondé par James Bauder, qui a publiquement soutenu les thèses de la mouvance complotiste QAnon et qui a qualifié le Covid-19 de "plus grande arnaque politique de l'histoire".

- "Qu'ils dégagent tous" -

Minimisée par les politiques au départ, cette coalition de groupuscules a réussi le tour de force de s'organiser et surtout de collecter de l'argent pour tenir sur la longueur.

Puis de rallier, notamment pendant les manifestations du weekend, des gens bien moins politisés mais fatigués de la pandémie et des restrictions sanitaires contre le Covid plus strictes au Canada qu'ailleurs dans le monde.

Depuis elle a reçu le soutien de responsables conservateurs américains, du sénateur du Texas Ted Cruz qualifiant les protestataires de "héros" et de "patriotes" à l'ex-président Donald Trump en passant par le fantasque milliardaire Elon Musk.

"Nous pensions être seulement quelques centaines de camions et maintenant nous avons quelque part créé un mouvement mondial. C'est incroyable", s'enthousiasme Lloyd Brubacher, grand admirateur de Donald Trump, qui se définit comme d'"extrême droite".

Déterminé à "se battre jusqu'au bout, peu importe le résultat", ce chauffeur routier a voté pour le parti conservateur aux dernières élections mais ne les trouve pas assez radicaux.

Bernhard Rempel, 55 ans, venu du Manitoba, espère renverser le gouvernement libéral de Justin Trudeau. "Je veux qu'ils dégagent tous complètement, c'est pour ça que je suis là", assène-t-il.

Parsemant son discours de références religieuses, ce dernier s'insurge contre l'emprise du gouvernement sur la vie des gens. "Nous n'avons pas besoin d'être contrôlés par le gouvernement. Nous avons besoin d'un bon leader qui nous dirige".

Aux dernières élections législatives en septembre, ce non-vacciné a voté pour le Parti populaire du Canada (PPC), un parti d'extrême droite dirigé par un ancien ministre conservateur. La formation politique n'est pas représentée au Parlement mais elle a fait une percée aux dernières élections.

Son chef, le Québécois Maxime Bernier, a dénoncé le pass vaccinal et est coutumier des sorties contre l'immigration et le multiculturalisme.

- Soutien de politiciens -

"Ce mouvement est maintenant bien financé, a mené une opération réussie et a gagné le soutien de certains politiciens", décrypte Stéphanie Carvin, professeure à l'Université Carleton et ancienne analyste en matière de sécurité nationale, ajoutant qu'ils sont "très actifs sur les réseaux sociaux".

L'émergence de ce mouvement qui aura en effet permis une grande visibilité des groupuscules canadiens d'extrême droite est déjà en train de remodeler en partie l'échiquier politique canadien, notamment à droite.

Accusé de n'avoir pas assez soutenu le mouvement au départ, le chef conservateur Erin O'Toole a été chassé de la direction de sa formation politique. Et depuis le parti est divisé sur l'attitude à adopter, certains s'inquiétant de voir partir des partisans.

A l'avenir ces groupuscules "seront-ils capables de reproduire la même chose et de galvaniser les gens autour de questions qui peuvent susciter la même attention?", continue Stéphanie Carvin.

"Ce n'est pas certain. Néanmoins, ils peuvent parvenir à changer le paysage politique canadien dans les années à venir s'ils parviennent à rester ensemble", conclut-elle.