La corde de pendu était réelle, l'inquiétude pour Wallace aussi, persiste la Nascar

La corde de pendu trouvée dans le garage du pilote afro-américain Bubba Wallace "était réelle" et bien qu'il n'ait pas été visé par un acte raciste, l'inquiétude à son endroit était justifiée, a déclaré jeudi le président de la Nascar, Steve Phelps.

"En apprenant la présence de ce nœud coulant et en le voyant, notre réaction initiale a été de protéger notre pilote", a déclaré Phelps lors d'une conférence téléphonique au lendemain de la conclusion par le FBI que cette corde avait été placée à cet endroit à l'automne 2019 et ne ciblait donc pas Wallace.

"Nous vivons à une époque très pesante émotionnellement. Ce que nous avons vu était un symbole de haine et n'était présent que dans un seul garage et c'était celui de la voiture de Bubba Wallace", a néanmoins rappelé Phelps.

"Avec le recul, j'aurais dû utiliser le mot +présumé+ dans notre déclaration", a ajouté le dirigeant qui avait évoqué "un acte odieux" dimanche soir lors de la découverte de la corde dans le paddock du circuit de Talladega dans l'Alabama.

La conclusion du FBI a suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux, d'aucuns avançant que cet incident était un canular, ce qui a provoqué l'indignation et la colère de Wallace et poussé Phelps à défendre la position de la Nascar.

"Le nœud coulant était réel, tout comme notre préoccupation pour Bubba", a-t-il insisté, alors que ni l'enquête du FBI ni celle de son instance n'ont trouvé qui avait attaché la corde, dont la présence "n'a cependant rien de normal" dans un garage.

- Contexte de tensions raciales -

La Nascar a ainsi demandé à chaque circuit où se déroulent ses courses d'inspecter leurs lieux. Sur les 1.684 garages des 29 circuits en question, 11 ont une corde attachée pour la rabattre et un seul avait un nœud coulant: celui de Wallace le week-end dernier.

"Notre conclusion après cette enquête est de veiller à ce que cela ne se reproduise plus", a déclaré Phelps, ajoutant que la Nascar allait installer plus de caméras dans les garages.

La découverte dimanche de cette corde avait provoqué un vif émoi, dans un contexte de tensions raciales aux Etats-Unis. Les cordes en forme de nœud coulant rappellent les lynchages visant les populations noires dans ce pays pendant les périodes esclavagiste et ségrégationniste.

"Cela ne me brisera pas. Je ne renoncerai pas, et je ne reculerai pas", a réagi Wallace. Il a aussi obtenu de la Nascar l'interdiction sur les circuits du drapeau confédéré, traditionnellement très présent dans le sud des États-Unis, mais considéré par beaucoup comme un symbole de l'esclavage et du racisme.

Au lendemain de l'incident, l'ensemble des pilotes ont affiché leur soutien à Wallace, juste avant la course, en poussant son bolide sur la ligne de départ et en s'amassant ensuite derrière lui pour un instant solennel chargé en émotion.

"Je suis fier d'avoir vu tant de personnes défendre ce qui est juste", a commenté Phelps, estimant que tout le monde "devait soutenir Bubba Wallace, qui représente ce sport avec courage, classe, dignité".