La famille d'un Afro-Américain mort après des violences policières poursuit la ville de Memphis

La famille de Tyre Nichols, un jeune Afro-Américain mort après avoir été violemment passé à tabac par des policiers, a porté plainte mercredi contre la ville et la police de Memphis, à qui elle réclame 550 millions de dollars.

Les cinq agents impliqués, eux aussi noirs, sont également visés par la plainte. Début janvier, la vidéo choquante de la brutale interpellation du jeune homme avait été diffusée sur les plus grandes chaînes télévisées.

"Le passage à tabac sauvage de Tyre Nichols était le résultat direct et prévisible des politiques, pratiques et décisions inconstitutionnelles de la ville de Memphis et de la cheffe (de la police Cerelyn) Davis", ont affirmé dans un communiqué les avocats de la famille du jeune homme décédé à 29 ans.

Dans un tweet, le cabinet de l'un d'eux, Ben Crump, très engagé dans les affaires de violences policières contre des personnes noires, a précisé que la famille réclamait 550 millions de dollars.

Ce montant est symbolique et a été fixé dans le but d'envoyer un "message aux autres villes ayant des politiques similaires qui disent qu'il est acceptable de terroriser les personnes noires", a dit M. Crump lors d'une conférence de presse.

Le nombre fait aussi référence à Martin Luther King, a-t-il affirmé. Car c'est le 55e anniversaire de l'assassinat de la figure du mouvement des droits civiques, à Memphis justement, a-t-il ajouté.

Tyre Nichols avait été arrêté le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis, dans le sud des Etats-Unis, pour une infraction au code de la route selon la police.

Battu sans relâche, à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille, il est mort trois jours plus tard à l'hôpital.

La Maison Blanche s'était fortement impliquée dans le dossier. Le président Joe Biden avait appelé les parents de Tyre Nichols, et sa vice-présidente, Kamala Harris, avait assisté à ses funérailles.