La famille d'un Noir américain mort aux mains de la police réclame justice

La famille de George Floyd, un Américain noir décédé après une arrestation violente à Minneapolis dont la vidéo est devenue virale, a réclamé mercredi que les policiers impliqués soient inculpés pour meurtre.

La mort de l'homme de 46 ans a provoqué la colère dans cette ville du Minnesota, où des centaines de personnes ont manifesté mardi soir en exigeant que "justice soit faite". Des protestataires ont attaqué un commissariat de police à coups de pierres, et les forces de l'ordre ont répliqué en utilisant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc.

"Je veux que ces policiers soient inculpés pour meurtre car c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont commis un meurtre contre mon frère", a affirmé sur la chaîne NBC Bridgett Floyd, la soeur de George Floyd.

"J'ai la foi et je crois que justice sera rendue", a-t-elle ajouté.

Quatre policiers impliqués dans l'arrestation de M. Floyd ont été limogés mardi, et la police fédérale a ouvert une enquête.

George Floyd est décédé lundi soir après avoir été plaqué au sol pendant au moins dix minutes alors qu'un policier l'immobilisait avec un genou sur le cou.

"Je n'arrive pas à respirer", plaide l'homme qu'on peut entendre dans une vidéo longue de plusieurs minutes filmée par une passante et devenue virale.

L'agent, un Blanc, lui dit de rester calme. Un second policier tient à distance les passants qui commencent à s'emporter alors que George Floyd ne bouge plus et semble inconscient.

De nouvelles images vidéo semblent écarter la thèse mise en avant par la police, selon laquelle George Floyd, soupçonné d'avoir tenté d'écouler un faux billet de 20 dollars, aurait résisté aux agents venus l'interpeller.

Sur des images captées par les caméras du restaurant devant lequel il a été arrêté, il apparaît les mains menottées dans le dos, et il est conduit sans résistance par un policier sur le trottoir puis vers une voiture de patrouille.

"Tout le monde a droit à la justice", a dit l'avocat de la famille, Benjamin Crump. "Nous ne pouvons avoir deux systèmes judiciaires, un pour les Noirs et un pour les Blancs", a-t-il affirmé sur NBC.

- "La vie des Noirs compte" -

De nombreuses personnalités du monde politique, des médias ou du sport ont dénoncé une violence injustifiée de la part des policiers à l'encontre des Noirs.

"C'est un rappel tragique que ce n'est pas un incident isolé, mais qui fait partie d'un cycle d'injustice systématique qui existe encore dans notre pays", a déclaré l'ancien vice-président américain et candidat démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden.

Cette affaire, a-t-il dit, rappelle les circonstances de la mort d'Eric Garner en 2014 à New York. Cet homme noir était décédé après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs qui le soupçonnaient de vendre des cigarettes de contrebande.

L'affaire avait notamment contribué à l'émergence du mouvement de protestation Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte"). D'autres décès de Noirs aux mains de la police avaient provoqué des émeutes dans le pays.

La dénonciation des violences policières était aussi entrée dans les enceintes sportives quand plusieurs joueurs professionnels, à l'image de l'ex-quarterback des San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, avaient décidé de boycotter l'hymne national en mettant un genou à terre quand il était joué avant les matches de football américain.

La star de la NBA LeBron James a d'ailleurs publié sur Instagram une photo de Colin Kaepernick agenouillé et une de George Floyd plaqué au sol sous le titre: "Voilà pourquoi". "Vous comprenez MAINTENANT? Ou c'est toujours aussi confus pour vous?", a écrit le joueur des Los Angeles Lakers.

Sans les images diffusées sur les réseaux sociaux, les policiers "auraient donné une fausse version des faits et ils auraient planqué ça sous le tapis", a dénoncé Benjamin Crump.