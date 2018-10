La famille du président du club de foot de Leicester City lui rend hommage

La famille du président du club de football anglais de Leicester City, décédé samedi dans le crash de son hélicoptère, lui a rendu hommage lundi près du site de l'accident, tandis que les messages de condoléances continuaient d'affluer.

La veuve de Vichai Srivaddhanaprabha et son fils Aiyawatt, vice-président du club, ont déposé une gerbe de fleurs devant le King Power Stadium, où se sont accumulés depuis dimanche bouquets, écharpes et maillots de football pour saluer la mémoire du milliardaire thaïlandais et des quatre autres personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil.

Le prince William, président honoraire de la Fédération anglaise de football, a salué dans un communiqué la "grande contribution au football" apportée par Vichai Srivaddhanaprabha, un homme ayant des "valeurs fortes" qu'il avait "la chance de connaître depuis plusieurs années".

La Première ministre Theresa May a elle aussi exprimé ses condoléances. "Mes pensées vont aux familles, amis et supporters affectés par le crash tragique qui s'est produit samedi soir", a-t-elle écrit sur Twitter.

"Vous avez changé le football. Pour toujours", a salué le gardien de Leicester, le Danois Kasper Schmeichel, sur Instagram. "Vous avez donné à chacun l'espoir de rendre possible l'impossible".

Comme à son habitude, Vichai Srivaddhanaprabha avait quitté le stade à bord de son hélicoptère qui avait décollé du terrain, à l'issue du match de l'équipe de Leicester face à West Ham samedi. L'engin s'est écrasé peu après, sur un parking à proximité immédiate du stade.

Les agents du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens, l'Air Accident Investigation Branch (AAIB), ont annoncé lundi commencer à étudier les enregistrements des conversations et des données du vol.

Le groupe aéronautique italien Leonardo, fabriquant du l'hélicoptère AW169 utilisé, s'est dit "prêt à accompagner l'AAIB" dans son enquête "pour déterminer les causes de l'accident". La société a précisé qu'il s'agissait du "tout premier" accident impliquant ce modèle.

Vichai Srivaddhanaprabha avait racheté en 2010 le club de Leicester City, qui évoluait alors en deuxième division. Il était parvenu à en faire le plus improbable champion de Premier League de tous les temps six ans plus tard.

Âgé de 60 ans, c'était le cinquième homme le plus riche de Thaïlande, selon le classement de Forbes, avec une fortune estimée à près de cinq milliards de dollars, grâce à son groupe de "duty free" King Power, en situation de monopole dans les aéroports du pays.

La police a identifié les quatre autres victimes comme étant Nursara Suknamai et Kaveporn Punpare, deux membres de l'équipe de Vichai Srivaddhanaprabha, Eric Swaffer, le pilote, et Izabela Roza Lechowicz, une passagère polonaise.