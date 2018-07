La FdJ annonce des partenariats avec l'OL, l'OM, l'AS Monaco et le FC Nantes

La Française des Jeux a annoncé jeudi avoir conclu des partenariats avec quatre grands clubs de football de Ligue 1, l'OM, l'OL, l'AS Monaco et le FC Nantes, pour un montant non communiqué.

"Lors de la Coupe du monde 2018, la FdJ a réalisé 333 millions d'euros de mises de paris" sportifs, rappelle le groupe dans son communiqué, précisant que "ces nouveaux partenariats avec ces quatre grands clubs français seront effectifs au début de la saison 2018-2019", soit en août, et sont conclus pour quatre saisons.

"La Coupe du monde c'est important, mais les paris sportifs ce n'est pas que la Coupe du monde: si on veut poursuivre sur cette lancée, il faut continuer à investir sur l'activité" des paris sportifs, a commenté à l'AFP Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux.

"Notre entreprise est présente partout en France, notre réseau est enraciné dans le territoire, et on veut parler à l'ensemble de nos parieurs et aux fans de foot", a-t-elle ajouté.

Ces quatre partenariats, qui consisteront notamment à financer des évènements dans les stades autour des supporters, prendront la suite de celui qui avait été noué précédemment avec la Ligue de football professionnel (LFP).

Les paris sportifs sont l'un des piliers de la stratégie de développement de la Française des Jeux, qui détient le monopole en France sur les jeux de tirage et de grattage.