La Fed campe sur ses positions: la hausse des prix est transitoire

La Banque centrale américaine (Fed) voit les prix augmenter plus qu'attendu cette année, mais pense toujours qu'il s'agira d'un phénomène temporaire seulement, balayant les craintes d'une hausse durable des prix dans un contexte de croissance qui pourtant s'accélère.

Les responsables de l'institution monétaire de Washington n'ont acté aucun changement immédiat de politique monétaire, dans le communiqué publié mercredi à l'issue de deux jours de réunion.

Les taux directeurs restent dans la fourchette de 0 à 0,25% dans laquelle ils avaient été abaissés en mars 2020, pour stimuler le crédit et donc la consommation.

En revanche, les membres du comité monétaire tablent désormais sur une première hausse des taux en 2023, et non plus 2024.

Quant aux achats d'actifs, qui ont permis aux marchés de continuer à fonctionner malgré la crise, ils sont maintenus à leur niveau actuel de 120 milliards de dollars par mois.

Le président de la Fed Jerome Powell devrait donner des indications sur les intentions du comité monétaire pour la suite et notamment comment il envisage de réduire le soutien à l'économie. A commencer par les achats d'actifs, censés bouger en premier.

La question de la réduction des achats d'actifs avait été abordée pour la première fois lors de la dernière réunion fin avril, certains responsables ayant alors considéré qu'il faudrait bientôt commencer à en discuter.

Car l'économie a largement entamé son redressement.

Les progrès de la vaccination ont réduit drastiquement ces derniers mois la propagation du Covid-19 aux États-Unis.

Dans ce contexte et grâce à "un solide soutien politique, les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi se sont renforcés", souligne la Fed dans un communiqué.

Elle ajoute que les secteurs les plus touchés par la pandémie, comme l'hôtellerie et la restauration, "restent faibles mais ont montré une amélioration".

La Fed se montre d'ailleurs plus optimiste qu'avant sur la croissance, puisqu'elle table sur un Produit intérieur brut en hausse de 7,0% en 2021 contre 6,5% estimé en mars.

Sa prévision de chômage pour cette année est, elle, inchangée. Elle voit toujours un retour au plein emploi, c'est-à-dire au niveau d'avant-crise de 3,5%, le plus bas en 50 ans, en 2023.

Pour autant, "la trajectoire de l'économie dépendra de manière significative de l'évolution du virus", estime-t-elle comme en mars.

Au cours d'une conférence de presse, le président Jerome Powell a également souligné que l'économie n'était pas encore complètement remise de la crise.

"Les progrès en matière de vaccination continueront probablement de réduire les effets de la crise de santé publique sur l'économie, mais les risques pour les perspectives économiques demeurent", note la Fed.

Mais c'est désormais l'inflation qui inquiète.

Pour la Fed, la hausse des prix reflète "en grande partie des facteurs transitoires".

Les prix ont augmenté en mai à 5% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis 13 ans, selon l'indice CPI du bureau des statistiques américain. Un bond certes spectaculaire, mais dû en grande partie à l'effet de comparaison avec des prix qui avaient chuté au printemps 2020.

Et de nombreux économistes anticipent une inflation temporaire seulement, à l'instar de la secrétaire au Trésor Janet Yellen qui a estimé mercredi que cette "récente hausse de l'inflation reflète les difficultés de la réouverture d'une économie qui a été fermée, qui a connu d'énormes fluctuations dans les habitudes de dépenses et qui fait face à des goulets d'étranglement".

"Je ne prévois pas que ça soit permanent", a-t-elle ajouté, lors d'une audition au Congrès.

La Fed utilise une autre mesure de l'inflation, l'indice PCE du département du Commerce, qui a connu en avril sa plus forte accélération depuis 2007, +3,6% sur un an.

Avant de modifier leur politique, les responsables de la Fed veulent que le pays ait retrouvé le plein emploi. C'est notamment sur le front de l'emploi que des progrès restent à faire, il manque encore 7,6 millions d'emplois.