La fÃªte Ã  Macron : une manifestation d'opposition festive

Un pique-nique, un défilé et des concerts. En familles, entre amis , déguisés ou non : cette fête à Macron se veut un lieu de protestation festive contre les mesures mises en place par le président français depuis sa prise de fonction il y a 1 an.

Je ne supporte plus cette politique qui est menée depuis des années, tout ce qu'on prend aux retraités, aux pauvres, voir des gens faire la manche dans le métro, ça m'est insupportable. Catherine, manifestante

Ce rassemblement est à l'initiative du député de la France insoumise François Ruffin. Plusieurs personnalités de gauche se sont jointes au mouvement, comme Benoit Hamon ou encore Jean Luc Mélenchon. Le chef de file de la France insoumise est venu dénoncer une diabolisation de l'opposition, car derrière l'ambiance de carnaval il s'agit de faire oublier les récents incidents du 1er mai.



Là il y a les familles qui sont venues, nous on a accompagné des enfants. Donc c'est un peu plus festif que le 1er mai, c'est vrai que le 1er mai c'est connu pour être un petit peu plus virulent et là je pense que tout le monde a envie de se rassembler, il fait beau.Cyrielle, manifestante

Par précaution un important dispositif de sécurité a été mis en place : 2 000 policiers mobilisés et de nombreux controles de sécurité avec des dizaines de milliers de manifestants rassemblés ce samedi. Les organisateurs semblent avoir reussi leur pari et deja une nouvelle journée de protestation est envisagée le 26 mai.