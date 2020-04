La fin de saison de handball masculin annulée, le PSG déclaré champion (Ligue)

La fin de la saison de handball masculin a été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus et le Paris SG a été déclaré champion de France, a annoncé mardi la Ligue nationale de handball dans un communiqué.

Le PSG, dont c'est le septième titre au total et le sixième d'affilée, était en tête du classement après la 18e journée disputée les 4 et 5 mars. Les matchs avaient été suspendus huit jours plus tard alors qu'il restait huit journées à jouer.

Dominateurs depuis le début de la saison, les Parisiens étaient largement en tête avec 6 points d'avance sur Nantes, 9 sur Nîmes, 13 sur Montpellier et 15 sur Toulouse.

C'est le PSG qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine. Le HBC Nantes pourrait obtenir une invitation. En attendant, il est qualifié pour la European Handball League (ex-Coupe de l'EHF) avec Nîmes, Montpellier et Toulouse.

La Proligue (D2) est également définitivement arrêtée et Cesson-Rennes, en tête, est déclaré champion et promu en Starligue avec Limoges (2e). Il n'y aura pas de relégation et l'élite passera donc à 16 clubs la saison prochaine.

La LNH s'est fixée comme objectif de faire démarrer la saison 2020-2021 "entre fin août et début octobre".