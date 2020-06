La fin des "motifs impérieux" devrait rouvrir le trafic aérien de masse vers les Outre-mer

La ministre des Outre-mer Annick Girardin l'a annoncé lundi 8 juin 2020 sur Radio Caraïbes international (RCI). Non seulement les motifs impérieux pour voyager en Outre-mer ne seront plus nécessaires à partir du 22 juin, mais en plus le nombre de vols hebdomadaires seront augmentés progressivement. Il s'agit au final de revenir à la période avant coronavirus, quand quatre à cinq vols en provenance de Paris arrivaient quotidiennement à l'aéroport Aimé-Césaire en Martinique. Soit jusquà 2.500 passagers environ.

Au-delà du 22 juin, il n'y aura plus de motifs impérieux pour se rendre dans un territoire d'outre-mer. Le nombre de passagers par vol ne sera plus plafonné. Oui, les Francais pourront se rendre dans les territoires ultramarins cet été. (@RCI_GP) — Annick Girardin (@AnnickGirardin) June 8, 2020

Annick Girardin, ministre des Outre-mer AP IMAGES | C. ENA

Fréquence des vols sous surveillance

Depuis le début de la crise sanitaire, les vols en direction des Outre-mer ont été drastiquement réduits, et il faut pour se rendre dans un de ces territoires un "motif impérieux".

"Au delà du 22 juin, il n'y aura plus de motif impérieux" obligatoire pour se rendre dans un territoire d'outre-mer, a expliqué la ministre, précisant que cela répondait à une volonté de promouvoir le "tourisme affinitaire" cet été en Outre-mer.

Elle a également annoncé la "suppression des plafonds de passagers", expliquant qu'actuellement, ces plafonds sont établis "autour de 200 personnes par vol", afin de limiter la propagation du virus. Autrement dit, les avions seront a priori pleins et le principe de distanciation sociale, un temps envisagé par certains, risque de faire long feu.

Enfin, "on va augmenter progressivement le nombre de vols hebdomadaires", a ajouté la ministre, mais ces vols seront discutés "territoire par territoire", en fonction de la volonté des élus locaux et de la situation sanitaire. Cela laisse la main aux autorités locales qui ont peur de voir déferler sur elles, un afflux de touristes, potentiellement dangereux. Il s'agit de territoires où les réponses sanitaires ne sont pas les mêmes que dans des grandes villes de l'Hexagone.

[Voyagez en toute sérénité ]



Le respect strict des règles sanitaires au sol comme à bord est une de nos priorités ! De ce fait, nous avons mis en place des mesures préventives afin que vous puissiez voyager en toute sécurité. pic.twitter.com/NiBbxbO4WB — Air Caraïbes (@aircaraibes) June 8, 2020



La plupart de ces contrées ultramarines vivent du tourisme. Et même si pour certaines destinations (notamment dans les Caraïbes), ce n'est pas la saison touristique, elles entrent dans le cadre du plan de relance économique voulue dès cet été par le gouvernement. Une vision accueillie avec bienveillance par les acteurs économiques locaux, comme les loueurs de gîtes, ou les établissements hôteliers. Mais pas par tout le monde.



Le mois dernier, au moment du déconfinement, Philippe Gustin, le préfet de Guadeloupe, avait demandé aux touristes d'"oublier les vacances". D'ailleurs, les prix des billets d'avions pour la période estivale étant plus d'une fois et demi plus cher qu'en période touristique, et le risque d'ondes tropicales, voire d'ouragans dans la période qui s'amorce jusqu'à septembre, pourrait décourager certains touristes.

Corsair vous annonce une reprise progressive des vols dès le 18 juin, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des autorisations gouvernementales. (1/7)#Aviation #Tourisme #Corsair pic.twitter.com/7W8Lnw5GJe — Corsair (@CorsairFr) June 4, 2020

"Oui, vous pourrez aller cet été dans les territoires ultramarins", a néanmoins déclaré en conclusion Annick Girardin.



TRAFIC AÉRIEN VERS LES OUTRE-MER | RETOUR À LA NORMALE EN VUE



►Air Tahiti nui •La compagnie a publié un



►Air Calin • Depuis la suspension du trafic aérien international en Nouvelle-Calédonie, Aircalin est devenu une opérateur de vols de rapatriement des résidents calédoniens. La compagnie connaît de grosses difficultés financières.



►Corsair • La compagnie aérienne a dévoilé son



►Air France • La compagnie nationale reprendra ses vols vers Tahiti le 8 juillet, via une escale technique à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) au lieu de l’escale habituelle de Los Angeles (États-Unis)



►Frenchbee & Air Caraïbes • Les compagnies Air Caraïbes et Frenchbee, filiales du groupe Dubreuil, revoleront à compter du 12 juin au départ de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.



►Air Austral • Les liaisons Saint-Denis/Paris restent rares. Un pont aérien existe entre la Réunion et Mayotte. Aucune information pour l’instant sur une reprise normale des rotations.

Quarantaine allégée ou bientôt supprimée ?

Le gouvernement avait déjà annoncé ce samedi 6 juin 2020 la mise en place d'un "protocole sanitaire expérimental". Il a été lancé ce lundi 8 juin 2020 à l'entrée des territoires ultramarins de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion. Ces tests ont pour objectif d'alléger la quarantaine.

Concrètement, les passagers sont invités à réaliser dans les 72 heures précédant leur vol un test virologique (RT-PCR) de détection du coronavirus.

À leur arrivée dans les territoires concernés, ceux qui présenteront un test négatif "bénéficieront d’une procédure accélérée de traitement à l’aéroport et effectueront sept jours de quarantaine", au lieu de 14, suivis d’un nouveau test virologique.



Si ce test s'avère à nouveau négatif, les voyageurs "pourront sortir de leur domicile", avec port du masque et application stricte des mesures de distanciation sociale, "et ce durant une semaine", en s'abstenant également "de participer à des rassemblements" et en évitant les contacts avec des personnes à risque.

Un bilan de cette expérimentation sera effectué au 22 juin.

Annick Girardin a précisé qu'elle réunirait cette semaine les compagnies aériennes desservant les Outre-mer, pour finaliser la nouvelle organisation des vols.