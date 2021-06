La fin du masque dehors, "un cadeau" avant les régionales pour Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président (ex-LR) des Hauts-de-France candidat à sa réélection, a considéré jeudi que l'annonce anticipée de la fin du port du masque en extérieur par le gouvernement était "un cadeau" à quelques jours du premier tour des élections régionales.

"Je dis merci le premier tour des élections régionales. Je ne suis pas dupe (...). Je pense que la politique n'était pas loin", et "la question qu'on se pose c'est: on a quel cadeau la semaine prochaine ? Parce qu'il y a le deuxième tour des élections régionales, donc on a forcément une bonne nouvelle qui va arriver", a lancé le candidat à l'Elysée sur franceinfo.

"Mais en attendant, la fin du masque, tant mieux", a-t-il toutefois reconnu, "ça fait du bien, on a envie de respirer, j'ai envie de respirer, les Français ont envie de respirer".

Quant à la fin anticipée du couvre-feu, il a remarqué qu'il était de toute façon "mort depuis la semaine dernière" à cause du "deux poids deux mesures" du gouvernement qui avait "accordé une dérogation pour ceux qui étaient à Roland-Garros pendant que les jeunes étaient évacués des Invalides".

"Décidément, on aurait dû organiser les élections plus tôt, le gouvernement aurait pensé à mettre fin au masque avant...", a ironisé de son côté dans un tweet le candidat LR en Bourgogne-Franche-Comté et maire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) Gilles Platret.

En Ile-de-France, le candidat RN Jordan Bardella a trouvé sur RTL que "c'est difficile de ne pas voir un lien" avec le scrutin des 20 et 27 juin: "depuis plusieurs semaines on nous expliquait que le port du masque n'était pas pour tout de suite, et comme par le plus grand des hasards, à quatre jours" du premier tour, le gouvernement fait cette annonce, a-t-il relevé.

Mais pour Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!), candidate à sa réélection à la tête de l'Ile-de-France, "les Français sont beaucoup plus intelligents que ça: ils votent pour leur président de région et ce n'est pas une décision de ce type qui leur fera changer leur vote", a-t-elle estimé sur Europe 1.

Elle a salué la fin des deux mesures, une décision "de bon sens" et "pragmatique", tout en appelant à continuer à respecter les gestes barrière.

A gauche, la tête de liste PS en Ile-de-France Audrey Pulvar s'est aussi félicitée, en rappelant dans un tweet que la fin du port du masque, ce n'est "pas partout, et avec prudence !"

Soulignant une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire face au Covid-19, le gouvernement a annoncé mercredi, dix jours avant la date prévue du 30 juin, la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur dès jeudi et la levée du couvre-feu à partir de dimanche.