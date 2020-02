La Fondation Gates annonce 100 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus

La fondation Bill & Melinda Gates s'est engagée mercredi à investir 100 millions de dollars pour la lutte contre le nouveau coronavirus apparu en Chine, qui a déjà tué près de 500 personnes.

"Les organisations multilatérales, les gouvernements, le secteur privé et les organisations philanthropiques doivent travailler ensemble pour ralentir l'épidémie, aider les pays à protéger leurs citoyens les plus vulnérables et accélérer le développement des outils pour dompter l'épidémie", a déclaré le directeur général de la fondation Gates, Mark Suzman.

Dix des 100 millions avaient été annoncés fin janvier.

Vingt millions iront à des institutions dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Centres américains et chinois de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que la Commission nationale de la santé en Chine.

Vingt millions seront alloués aux autorités de santé publique de pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est, des zones qui furent affectées de façon disproportionnée par de récentes épidémies dont la pandémie de H1N1 en 2009.

Jusqu'à 60 millions de dollars seront consacrés à la recherche de vaccins, de traitements et d'outils de diagnostic.