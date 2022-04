"La force des écologistes est d'anticiper", dit Jadot face aux submersions marines

A trois jours de la présidentielle, le candidat écologiste Yannick Jadot a estimé que la "force des écologistes est d'anticiper" les risques climatiques et notamment les submersions marines qui menacent certaines côtes, jeudi à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).

L'eurodéputé EELV a visité un centre médico-social qui va devoir déménager face aux risques de hausse du niveau de la mer dans les prochaines années.

"La montée des digues, au bout d'un moment ça ne marche plus car il y a toujours un endroit par lequel l'eau passe", a souligné Yannick Jadot devant la presse.

"L'enjeu est d'anticiper sinon vous vous retrouvez avec des drames humains", a-t-il ajouté. "Enormément de communes vont être impactées par la montée du niveau de l'eau".

Il faut s'habituer aux transferts d'habitations, a assuré M. Jadot, "accepter que la nature qu'on a profondément modifiée puisse reprendre la place que, malheureusement avec l'augmentation des gaz à effet de serre, on lui laisse".

"La force des écologistes c'est d'anticiper pour éviter les crises et les catastrophes humaines", a-t-il dit, parlant aussi des "canicules, gels tardifs, changement de modèle économique pour les stations de ski..."

Interrogé sur ses récents déplacements de campagne focalisés sur l'urgence climatique, celui qui stagne autour de 5 à 6% dans les sondages, loin de son objectif initial, a estimé: "Il faut rappeler ce qui est essentiel, ça veut pas dire que je ne parle plus de l'industrie, mais aujourd’hui l'essentiel c'est le dérèglement climatique qui nous laisse trois ans pour agir - on peut pas avoir un quinquennat de plus d'inaction climatique - et la pollution de l'air, la santé".

Au premier tour dimanche, "j'espère que les Français s'empareront de l'élection" après une "campagne confisquée", a-t-il confié.