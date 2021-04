Les importations de l'UE étaient responsables en 2017 de 16% de la déforestation liée au commerce international dans le monde, ce qui fait en le 2e plus gros responsable de "déforestation importée" du globe après la Chine, dénonce mercredi un rapport de WWF. Vidéographie qui dresse le portrait de la plus grande forêt tropicale de la Terre et ses ressources écologiques. VIDEOGRAPHIE