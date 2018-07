La France, championne du monde de football !

La France avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Mario Mandzukic (1-0, 18e minute). Puis Ivan Perisic a égalisé (1-1, 28e minute). Et les Bleus ont repris l'avantage (2-1, 39e minute), grâce à un but d'Antoine Griezmann sur penalty, après intervention de l'arbitrage assisté par vidéo (VAR), une première en finale d'une Coupe du monde.



La France a creusé l'écart 3 à 1 en finale du Mondial-2018 contre la Croatie, grâce à Paul Pogba (59e minute), dimanche à Moscou. Puis ​Kylian Mbappé, 19 ans, a inscrit le 4e but de la France en finale contre la Croatie (4-1).



Enfin, la Croatie a réduit la marque en finale contre la France (4-2), grâce à Mario Mandzukic (69e minute), sur une énorme erreur de Hugo Lloris... Des buts de Griezmann, Pogba et Mbappé Antoine Griezmann a été à l'origine de deux buts français: son coup franc a d'abord été dévié par Mario Mandzukic dans ses propres filets pour l'ouverture du score (18e), puis son penalty, après une longue intervention de l'arbitrage assisté par vidéo (VAR), a remis les Bleus devant (2-1, 38e) au coeur de la domination croate.



Paul Pogba a marqué le 3e but à la 59e minute, suivi de Kylian Mbappé qui a inscrit le 4e but à la 65e minute. Le jeune footballeur de 19 ans est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une finale de Coupe du monde après Pelé en 1958



Cette finale était particulière pour le coach français Didier Deschamps, qui était le capitaine des Bleus champions du monde en 1998, il y a 20 ans. Avec cette victoire à la Coupe du monde en tant que sélectionneur, il entre à 49 ans dans un club très fermé. Seuls deux autres hommes l'ont fait avant lui: Mario Zagallo, Brésilien, a été champion comme joueur avec la Seleçao en 1958 et 1962, puis en 1970 comme coach. La "Petite Fourmi" était également dans le staff - comme adjoint cette fois - lors du sacre de 1994. "C'est la coupe qu'on est venu prendre" "C'est la coupe qu'on est venu prendre", a déclaré dimanche (15 juillet) à Moscou le président français Emmanuel Macron reçu au Kremlin par Vladimir Poutine avant la finale du Mondial-2018 qui oppose la France à la Croatie. Pour sa part, Vladimir Poutine a félicité la France pour s'être qualifiée pour la finale.

"Je suis déjà certain qu'on verra un match intéressant, intense, tendu, qui fera plaisir à des millions des spectateurs dans le monde", a-t-il assuré.



Quelle que soit l'issue de la finale, les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France seront reçus lundi en fin d'après-midi par le président Emmanuel Macron au palais de l'Elysée.



Malgré cette victoire française, le Brésil reste au sommet du palmarès de la Coupe du monde avec cinq victoires, devant l'Allemagne et l'Italie, avec quatre trophées chacune. L'Uruguay et l'Argentine ont aussi été chacuns champions du monde à deux reprises.