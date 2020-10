La France de nouveau confinée, mais pas totalement à l'arrêt

La France vit un vendredi au ralenti avec l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement destiné à freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, même si ses modalités moins drastiques qu'au printemps permettent à certains de continuer leurs activités.

Le confinement allégé par rapport au premier a pris effet à minuit: "Il n'y a pas d'autre solution", a justifié jeudi soir le Premier ministre Jean Castex, au lendemain de l'annonce de la mesure par Emmanuel Macron.

Ce confinement doit durer "a minima" jusqu'au 1er décembre, selon des modalités qui ne sont pas celles de mars-avril, "car nous avons appris de la première vague", a assuré M. Castex.

La différence entre les deux confinements sautait aux yeux vendredi dans la capitale, qui n'a pas retrouvé les allures de ville-fantôme du printemps.

"La traversée de Paris ce [vendredi] matin ressemblait plus à un jour ordinaire qu'à un premier jour de confinement. Attention. Beaucoup se joue en ce moment si on veut éviter le débordement", a souligné sur Twitter le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Martin Hirsch.

"J'ai l'impression que les gens n'ont pas changé leur quotidien", observe aussi Cédric Aubert, prestataire pour la RATP. "A ce rythme-là, il va falloir rester confinés trois mois pour que ce soit efficace", se lamente-t-il.

Malgré tout, l'affluence était nettement moindre qu'un jour normal dans les transports en commun, certains quartiers étaient désertés. "Ca fait bizarre de voir ça", commente Cynthia Mallo, 52 ans, en prenant une photo des Champs-Elysées aux trottoirs presque vides.

- Attestations -

A la gare de Lille-Flandres, quelques dizaines de voyageurs de tous âges, pour certains équipés de valises imposantes, se hâtaient vendredi matin sous le regard de policiers qui n'effectuaient pas de contrôle.

Comme lors du premier confinement de mi-mars à début mai, les dérogations sont possible pour faire ses courses, aller chez le médecin, mais aussi prendre l'air pendant "une heure maximum" et dans "un rayon d'un kilomètre du domicile". L'amende coûtera toujours 135 euros, mais pour faciliter les choses, des "attestations permanentes" seront cette fois délivrées par les entreprises et les écoles.

Les guichets des services publics ou les marchés alimentaires resteront ouverts (sauf si le préfet en décide autrement), et certains magasins bénéficiant de dérogations. Mais les commerces jugés non-essentiels (dont les bars et restaurants) resteront fermés.

Une mesure dénoncée par les commerces de proximité, déjà concurrencés par la vente en ligne et désormais "en danger de mort", selon la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Illustration de cette grogne, la mobilisation autour des librairies. Le critique littéraire François Busnel a lancé une pétition pour réclamer leur réouverture: le gouvernement fait au passage "un cadeau énorme à une entreprise qui commence par Ama et finit par Zon, dont on connaît les pratiques fiscales", a-t-il dénoncé.

Le confinement nouvelle version prévoit trois changements majeurs: écoles, collèges et lycées rouvriront lundi après les vacances de la Toussaint, on pourra rendre visite aux résidents des Ehpad et le travail pourra continuer.

Mais en télétravail, "cinq jours sur cinq", selon M. Castex. Ce n'est "pas une option", mais une "obligation", a insisté la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Mais "nous, dans le BTP, on continue à travailler. Heureusement !", se réjouit, masque sur le visage et lunettes embuées, un ouvrier qui travaille sur un chantier dans le centre de Strasbourg.

Les autorités feront le point tous les 15 jours sur l'évolution de l'épidémie pour voir si les mesures doivent être renforcées ou allégées. L'objectif de l'exécutif est de parvenir "à environ 5.000" cas de contamination par jour, contre plus de 47.000 enregistrés jeudi.

- "Juge de paix" -

Cette barre des 5.000 contaminations sera "un juge de paix", a expliqué à l'AFP l'épidémiologiste Dominique Costagliola. "Mais quatre semaines [de confinement], c'est vraiment le minimum", a-t-elle ajouté, en estimant qu'il fallait "attendre deux ou trois semaines" pour avoir "une idée plus précise d'une durée potentielle réaliste".

Jeudi, 3.147 personnes étaient en réanimation ou en soins intensifs. Le bilan a dépassé les 36.000 morts, et l'augmentation des contaminations dans les Ehpad fait craindre à Santé Publique France "une augmentation des décès dans les prochaines semaines".

"Nous avions anticipé la deuxième vague", a insisté M. Castex, face aux accusations de l'opposition et de nombreux spécialistes de la santé. Mais il y aura un pic d'hospitalisations en novembre "plus élevé qu'en avril", a-t-il averti pour justifier le reconfinement.

Sans surprise, ce reconfinement va peser fort sur l'économie française et le gouvernement s'attend désormais à une récession un peu plus grave que prévu cette année, malgré le fort rebond de l'économie française au troisième trimestre.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 11%, a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui prévoyait jusqu'ici une récession, déjà importante, de 10%.

Une situation d'autant plus compliquée pour le gouvernement qu'il fait face à une autre urgence, celle de la sécurité, après l'attentat islamiste qui a fait jeudi trois morts dans une église de Nice.