La France insoumise présente son "plan d'alternative au confinement"

Le groupe France insoumise à l'Assemblée nationale a présenté mardi son "plan d'alternative au confinement", "solution la plus archaïque" et génératrice de "violence psychologique", alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer dans la soirée des ajustements.

"On ne peut pas imaginer une société qui vit entre confinement et déconfinement et qui se met en prison tout seule à intervalles réguliers", a expliqué le président du groupe Jean-Luc Mélenchon lors d'une conférence de presse au Palais Bourbon.

Le candidat à la présidentielle de 2022 a critiqué cette "solution archaïque" et l'exécutif: "Sa vision de l'être humain est extrêmement limitée, un homo economicus qui court au travail et rentre se coucher sans faire d'histoires. Or les êtres humains sont d'abord des êtres de lien social, de culture, de rites".

Selon M. Mélenchon, "le confinement est une violence psychologique que chacun doit exercer contre lui-même en se privant de tout".

En dehors du triptyque "tester, tracer et isoler" que LFI veut renforcer pour lutter contre l'épidémie, son plan propose le concept de "roulements".

Ainsi à l'école, "véritable cluster malgré le déni du ministre", LFI propose d'organiser les classes en demi-groupe pour permettre "la bonne distanciation", a dit la députée Sabine Rubin. Le demi-groupe qui n'est pas avec le professeur serait en étude surveillée ou pris en charge par des animateurs ou des assistants d'éducation.

Pour "désengorger" les transports en commun, LFI propose d'organiser un échelonnage par demi-heure du début du travail dans chaque entreprise, a indiqué le député Adrien Quatennens.

LFI se prononce pour la réouverture des petits commerces, l'une des mesures qui pourrait être annoncée par le chef de l'Etat mardi soir. Mais elle veut l'assortir d'une "taxation exceptionnelle de contribution à la crise" pour les grands groupes, dont les recettes seraient "fléchées vers une caisse nationale pour le soutien des commerçants face à leurs dettes", a déclaré Clémentine Autain.

Côté culture, LFI préconise de rouvrir les librairies, les salles de spectacle et d'étendre les aides "aux techniciens, artistes, scénaristes" et aux créateurs en général qui, selon le député Michel Larive, n'en perçoivent pas toujours.

Enfin pour lutter contre le coronavirus, "le vaccin ne peut pas être la seule piste de remède car le propre d'un virus est de muter", a souligné M. Mélenchon.

Il a formulé à nouveau sa proposition d'un "pôle public du médicament" finançant les recherches et relocalisant la production de santé en France.