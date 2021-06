La "francophonie économique" au menu de l'université d'été du Medef fin août

Le Medef accueillera à son université d'été des chefs d'entreprise et présidents des patronats de pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) afin de développer les flux d'affaires dans la zone francophone, a-t-il annoncé jeudi lors d'une conférence de presse.

Ce temps d'échange se déroulera du 24 août après-midi jusqu'au 25 à midi, dans le cadre de la Rencontre des Entrepreneurs de France (la "REF") qui se déroulera jusqu'au 26 août à l'hippodrome de Longchamp près de Paris.

Geoffroy Roux de Bezieux, le patron des patrons français, a expliqué que cette initiative "100% privée" faisait suite à une "interpellation" de Macky Sall, le président du Sénégal, il y a quelques mois: "il nous a +challengés+ en disant que malgré les liens qui nous unissent, on ne fait pas assez de +business+ ensemble".

L'organisation patronale française est partie du constat que la francophonie reste "sous-exploitée" sur le plan économique, bien que 16% du Produit intérieur brut mondial soit créé par les 54 Etats membres de l'OIF, basée à Paris.

Le continent africain en particulier représente une opportunité car c'est la "zone géographique la plus dynamique de la francophonie en termes de démographie et de croissance", sans oublier pour autant les pays du sud-est asiatique, le Vietnam, le Cambodge et le Laos, "qui s'éloignent aujourd'hui de la francophonie".

Articulée autour de plusieurs thèmes ("Villes francophones et croissance, grands projets, formations, développement du numérique et transition écologique"), la "REF francophone sera l'occasion de réunir pour la première fois les présidents des patronats de tous ces pays", selon le Medef.

Son ambition est de bâtir une "communauté des organisations de patronats de pays francophones", notamment dans la perspective du Forum économique qui se tiendra à Djerba en Tunisie à l'occasion du 18e sommet de l'OIF les 20 et 21 novembre.

Cette initiative du Medef fait suite au Sommet pour le financement des économies africaines qui s'est tenu en mai à Paris.

A cette occasion le président français Emmanuel Macron avait appelé à un "New Deal" pour l'Afrique passant par la mobilisation de l'investissement privé, alors que le continent, confronté au défi d'affronter la crise pandémique avec des moyens limités, aspire de son côté à rompre avec la logique de l'assistance et à s'extraire du piège de la dette publique.