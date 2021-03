La Francophonie en quelques chiffres, pour voir le monde sous un autre angle

Le Français c'est ?

Face à la domination de l’anglais, perçue comme langue des affaires et de la communication globale, on oublie que le français est la seule langue – avec l’anglais - à être parlée sur tous les continents. En cette semaine de la Francophonie, il est bon d’aller y voir d’un peu plus près et d’abattre quelques idées reçues.

Une langue parlée par les jeunes dans le monde entier

300 millions de locuteurs, dont la majorité à moins de 30 ans

Cinquième langue parlée dans le monde après le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe (source : Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Une langue parlée dans tous les continents

Une langue enseignée dans presque tous les pays du monde

132 millions d’apprenants (en 2018)

80 millions ont le français comme langue principale dans leurs études

Plus de 50 millions de personnes apprennent le français comme langue étrangère

Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie, de plus en plus de personnes parlent le français : en 2050, nous devrions être 820 millions.

Une langue officielle et internationale

Le Français c'est aussi la langue officielle de 32 États et de nombreuses organisations internationales comme le Comité Olympique international (CIO), l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union Postale Internationale. C'est la langue de travail du Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

C’est la langue des médias internationaux (TV5MONDE, RFI ou France 24, mais aussi Euronews, BBC News, la chinoise CGTN ou la russe RT).

C'est la 3ème langue des affaires.

C'est la 4ème langue d’Internet.

Où se trouvent les Francophones ?

Europe du Nord: 44%

Afrique sub-saharienne, Océan indien : 34 %

Afrique du Nord, Moyen-Orient : 13%

La majorité des personnes parlant le français quotidiennement se situe sur le continent africain : 44% sont en Afrique sub-saharienne , Océan indien.

se situe sur le continent africain : 44% sont en , Océan indien. Sur les 300 millions de francophones estimés en 2018, 235 millions ressortent de la catégorie "Naître et vivre aussi en français", dont près de 60 % résident sur le continent africain.

Ce nombre est en progression dans les pays d’Afrique. Notamment dans le Maghreb et au Liban (sauf en Tunisie) où il augmente de 15%, et de 12 % en moyenne en Afrique subsaharienne entre 2014 et 2018. Ce chiffre s'explique parce que le français est la langue principale d'enseignement dans ces pays.

Le Français, langue d'échanges économiques

16% de la population mondiale

16,5% du Revenu brut mondial

20% des échanges commerciaux se font entre pays francophones

Dans l'avenir, le françaisque partout ailleurs.Selon l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone ( ODSEF ) de Laval (Canada),et l’Afrique comptera plus de 90 % des jeunes francophones de 15-29 ans.Pour comprendre ce chiffre, il faut prendre en compte le développement démographique de ces pays.Par exemple, la population de l’ensemble de trois pays africains (Bénin, Mali, Niger) a été(1960-2000) passant de, tandis que leur population francophone (sachant lire et écrire en français) est passée, au cours de la même période, deDurant la même période (1961-2006), la population canadienne est passée deet sa population francophone est passée deL’Europe tombera sous la barre des 20 %.Les Francophones "pèsent" dans l'économie mondiale :La Chambre de commerce internationale (CCI) a analysé que les affaires liées à l’Afrique sont pourconduites en français contreen anglais. Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement (CIRDI), en 2018, sur les 70 affaires qui furent conduites en français (soit 11 % du total des arbitrages), 63 impliquaient un État.Même en réduisant le nombre de pays à ceux d’entre eux qui ont le français pour langue officielle ou qui connaissent une pratique significative de la langue française (33 pays constituant l’Espace francophone), l’ensemble représente encorede la population mondiale etdu PIB mondial.Plus récemment, on a vu l'émergence d'une monnaie virtuelle francophone, la. Le rapport 2019 sur la langue française publié par l'OIF soulignait que "le commerce entre francophones dans le monde est freiné par de nombreuses barrières : coût élevé des transactions financières internationales (jusqu’à 20 % du montant envoyé), sous-bancarisation, fluctuation des monnaies... "Le projet Paypite vise à lever ces barrières au commerce entre francophones pour simplifier et développer les échanges économiques, en promouvant l’usage d’une monnaie commune, la paypite, constituant un pas vers une Union économique francophone.