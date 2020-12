La frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande

Les discussions entre Britanniques et Européens sur la relation commerciale post-Brexit ont atteint un moment critique, à moins d'un mois de la fin de la période de transition. Le ministre britannique Michael Gove se rend lundi à Bruxelles pour rencontrer le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et discuter de la mise en oeuvre du traité de retrait, qu'un projet de loi britannique remet en cause.La frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord en vidéographie. VIDEOGRAPHIE