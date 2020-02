La future loi sur la Recherche cristallise les inquiétudes

La mobilisation grandit depuis le début de l'année chez les chercheurs et les universitaires, qui s'inquiètent de la future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, en cours de finalisation par le gouvernement.

Grèves, manifestations, assemblées générales, pétitions... "52 facs, 147 labos, six Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, huit collectifs de précaires, 105 revues, 13 sociétés savantes sont mobilisés", assure la Coordination nationale des facs et labos en lutte.

"A l'université de Paris VIII par exemple, un certain nombre de départements sont en grève. Des jurys ont démissionné, des revues de sciences humaines et sociales ne paraissent plus", détaille à l'AFP Marie Sonnette, du comité de mobilisation, appelant à un "arrêt" de l'université et de la recherche le 5 mars.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé en février 2019 le lancement d’une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Trois groupes de travail lui ont ensuite remis leurs travaux préparatoires et en janvier, Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, a reçu les syndicats.

Pour le Snesup-FSU, syndicat d'enseignants du supérieur, les propositions des pré-rapports "exacerbent une colère" et "ne répondent pas aux attentes".

Même si ces rapports servent à "alimenter les réflexions" et ne doivent pas être confondus avec "un texte de loi qui est par définition différent", a assuré la ministre mardi sur RFI.

- Objectif 3% du PIB -

Prévu originellement fin 2019, le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres "dans les quelque semaines, fin mars-début avril", selon le gouvernement.

"S'il n'y a qu'une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la recherche française a besoin de moyens, pour son fonctionnement au quotidien, dans les laboratoires, mais également pour assurer l'attractivité des carrières", a prévenu Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d’Université, lors d'une audition à l'Assemblée nationale.

Des besoins chiffrés par les groupes de travail entre 2 et 3,6 milliards d'euros pour le fonctionnement, et plus de 2 milliards d'euros pour la revalorisation des rémunérations.

Emmanuel Macron a déjà annoncé son ambition de consacrer 3% du PIB à la recherche, comme décidé au sommet de Lisbonne en 2000 (la France est actuellement à 2,2%, en-deçà de l’Allemagne ou des États-Unis en particulier).

Si la nécessité d'investir dans la recherche semble faire l’unanimité, la manière clive davantage. Actuellement, deux modes de financement cohabitent: les crédits réguliers attribués aux labos ou aux établissements, en forte diminution ces 30 dernières années, et les crédits conditionnés à la sélection de projets.

- "Loi darwinienne" -

En novembre, le président du CNRS Antoine Petit s'était attiré les foudres de nombreux chercheurs en plaidant, dans une tribune aux Echos, en faveur d'une "loi ambitieuse, inégalitaire - oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale".

"Nous avons été extrêmement choqués", confie à l'AFP Anaïs, doctorante en sociologie.

Une pétition "recherche, non à une loi inégalitaire" envoyée fin janvier à Frédérique Vidal et Antoine Petit a recueilli près de 15.000 signatures.

"Nous n'avons pas besoin de plus de sélection, mais de confiance, de temps long, de reconnaissance pour nos établissements", souligne Gilles Roussel.

Or, selon Josiane Tack du syndicat SNTRS-CGT, reçue par Frédérique Vidal, "pour l'instant, la loi ne prévoit d'abonder que les appels à projet". "Augmenter la dotation globale d'un laboratoire, c'est non", regrette-t-elle.

"Tous les chercheurs recrutés doivent pouvoir exercer sans avoir à demander de financement", selon Hervé Christofol, membre du bureau national du Snesup-FSU.

Les rapporteurs ont pointé "une rémunération peu attractive, des conditions de travail de plus en plus contraignantes et une érosion des emplois permanents".

Depuis, le gouvernement a annoncé une revalorisation des salaires des jeunes chercheurs qui, dès 2021, seront recrutés à "au moins deux Smic". Ils touchent actuellement 2.500 euros brut maximum, contre par exemple 4.200 en Grande-Bretagne.

Autre point de crispation, le recrutement. Le SNTRS-CGT redoute notamment "la création de +tenure track+, des recrutements CDD en parallèle des recrutements classiques et de CDI de mission, bornés par la durée du projet donné". Des dispositifs qui, selon des chercheurs, retarderaient toujours plus la titularisation.