La génétique confirme qu'il y a 6 sous-espèces de tigres (et non 2 ou 5)

Une équipe de généticiens a confirmé qu'il y avait bien six sous-espèces de tigres survivantes aujourd'hui, et non deux ou cinq comme d'autres classifications le proposent.

Le nombre de sous-espèces a son importance pour la stratégie de conservation des tigres, une espèce menacée d'extinction et dont la population sauvage est estimée à moins de 4.000 animaux, sur un territoire réduit à 7% de sa zone historique, sur le continent asiatique (le tigre ne vit pas en Afrique à l'état sauvage).

Deux chercheurs chinois ont dirigé l'étude qui a consisté à analyser les génomes de 32 tigres. Leurs résultats ont été publiés jeudi dans la revue Current Biology.

La taxonomie traditionnelle reconnaissait huit sous-espèces dont trois éteintes, mais en 2004 une équipe de chercheurs, emmenée par la généticienne Shu-Jin Luo de l'Université de Pékin, avait proposé une neuvième, le tigre de Malaisie (Panthera tigris jacksoni), comme distincte du tigre d'Indochine. Les travaux publiés jeudi, et conduits par Mme Luo, confirment son existence au niveau du génome.

Les six sous-espèces survivantes, toutes en Asie, sont, du Nord au Sud: les tigres de Sibérie, de Chine méridionale (introuvables à l'état sauvage), du Bengale (parfois blancs), d'Indochine, de Malaisie et de Sumatra.

En 2015, des chercheurs avaient proposé de redéfinir en seulement deux sous-espèces: le tigre d'Asie continentale, et celui des Îles de la Sonde (Sumatra, Java, Bornéo).

Les animaux de différentes sous-espèces peuvent se reproduire entre eux, contrairement aux animaux d'espèces différentes. Ils sont traditionnellement séparés selon des critères arbitraires fondés sur la géographie, la morphologie... et la génétique.

La nouvelle analyse des génomes a aussi permis de remonter dans le temps pour mieux comprendre l'histoire de l'évolution des tigres.

"Les tigres modernes ne remontent qu'à environ 100.000 ans", dit à l'AFP Shu-Jin Luo, qui travaille depuis 15 ans sur ces félins. Cet ancêtre commun est donc relativement récent, ce qui est surprenant, car on a des fossiles de tigres remontant à plus de deux millions d'années.

L'énorme éruption volcanique de Toba, considérée par certains chercheurs comme l'une des pires catastrophes volcaniques de l'histoire récente de la Terre, il y a environ 75.000 ans, a peut-être tué la plupart des tigres, suppose la chercheuse.

Seuls quelques individus auraient survécu au long refroidissement climatique déclenché par l'éruption... dont l'ancêtre des tigres modernes.

La correcte distinction génétique des tigres doit servir à aiguiller les modèles de conservation. "Ils sont le fruit de l'adaptation à leurs habitats et écosystèmes respectifs", dit Shu-Jin Luo. "C'est cette unicité de l'évolution que les acteurs de la protection de la faune tentent de préserver".