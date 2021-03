La Grèce évalue les dégâts après un séisme de magnitude 6,3

Des ingénieurs évaluaient les dégâts jeudi en Grèce, au lendemain d'un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé le centre du pays faisant onze blessés dont un grave, avec une centaine d'édifices endommagés.

Des dizaines d'habitants des villages de Damassi et Messohori, à environ 240 km au Nord d'Athènes, ont passé la nuit hors de chez eux.

Ils ont été accueillis dans des tentes dressées dans un stade et cinq hôtels de la ville voisine de Trikala et de Larissa, la grande ville de la région, selon des responsables de la protection civile.

Mercredi soir, plusieurs répliques ont frappé la zone dont l'une d'une magnitude de 5,2.

Des équipes inspectaient les maisons ainsi que les écoles, fermées jeudi par précaution, les hôpitaux et d'autres bâtiments publics.

Plusieurs personnes sont sorties in extremis des éboulements, dont un vieil homme handicapé extrait de sa maison effondrée de Messohori, et 63 enfants de l'école de Damassi construite voilà plus de 80 ans.

Parmi les édifices endommagés, quatre églises, dont l'une datant du 17e siècle, ont subi des dégâts dont deux sérieusement, selon le ministère de la Culture.

Le séisme, d'une magnitude de 6.3 selon l'Institut de géophysique américain (USGS), 6 selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes, a été enregistré à 12H16 locales (10H16 GMT). Son épicentre était situé à 238 km au nord d'Athènes avec une profondeur de 8 km, selon l'Observatoire d'Athènes.

La Grèce est traversée par d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 secouait la mer Egée entre l'île grecque de Samos et la ville turque d'Izmir, faisant deux morts à Samos et 114 en Turquie.