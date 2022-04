La Grèce s'apprête à accélérer l'exploration gazière pour évaluer ses éventuelles réserves d'ici à la fin de 2023, a déclaré mardi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

"En tant que pays, nous devons savoir avec certitude s'il existe des réserves de gaz naturel exploitables, nous le saurons avec certitude à la fin de 2023", a déclaré Kyriakos Mitsotakis à l'issue d'une réunion au siège de la société publique de gestion des hydrocarbures (ΗΗRΜ) à Athènes.

"Quand on parle des explorations de gisements de gaz, des explorations des hydrocarbures, personne ne peut être sûr du résultat" mais "nous avons quelques indications qui nous rendent prudemment optimistes", a déclaré le Premier ministre.

Les explorations doivent surtout avoir lieu dans deux zones en mer Ionienne (ouest), deux autres zones au large du sud-ouest de l'île de Crète et une zone dans le golfe de Kyparissia en Péloponnèse (sud-ouest), a précisé le Premier ministre.

Une sixième zone d'intérêt a été identifiée sur le continent, dans la région de l'Épire (nord-ouest), a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le gouvernement grec a annoncé qu'il doublerait également sa production du lignite (principale ressource minière du pays) au cours de deux prochaines années malgré la pollution qu'il provoque, afin de réduire sa dépendance au gaz russe.

Pour répondre à ses engagements de production de l'énergie verte, la Grèce s'est tourné ces dernières années davantage vers le gaz naturel, qui représente actuellement 40% de l'énergie du pays, et dépend ainsi de plus en plus de la Russie.

Mais depuis que Moscou a envahi l'Ukraine en février, Athènes cherche des solutions alternatives pour assurer un approvisionnement normal.

Les groupes environnementaux ont à plusieurs reprises critiqué l'exploration énergétique dans les zones de l'ouest de la Grèce qui sont des habitats-clés pour les baleines, les tortues et les dauphins, dont certaines sont des espèces protégées.

Quinze groupes environnementaux ont appelé en février à l'arrêt des recherches après que plusieurs baleines à bec de Cuvier (ziphius) se sont échouées sur les côtes grecques.