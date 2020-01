La Guadeloupe à l'honneur du 5e salon de la gastronomie des Outre-mer

La 5e édition du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, qui se tiendra du 31 janvier au 2 février à Paris, mettra à l'honneur la Guadeloupe, territoire natal de la chef Babette de Rozières, initiatrice de l'événement.

Le salon, qui attend plus de 50.000 visiteurs, est destiné à valoriser le savoir-faire et les talents des Outre-mer, "que beaucoup de nos compatriotes connaissent mal" , a souligné la restauratrice et animatrice de télévision guadeloupéenne, lors d'une conférence de presse dans les salons de l'hôtel de ville de Paris.

Le thème du salon sera "la mer", "qui fait que la France, grâce à ses Outre-mer, est la 2e puissance maritime au monde", a rappelé Mme de Rozières.

"Dans une France morose, qui doute, ce salon a pour objectif de réchauffer la France et nos compatriotes, et de porter un message positif. Il est le reflet d'une France ouverte, fière, diverse, ambitieuse, généreuse et rassemblée", a expliqué la cheffe, également élue régionale d'Ile-de-France (LR).

"Beaucoup de gens n'ont pas cru à ce salon, des politiques m'ont clairement tourné le dos", a déclaré Babette de Rozières, mais "aujourd'hui ce salon est devenu un rendez-vous annuel incontournable", a-t-elle ajouté.

Le salon accueillera pour "trois jours et deux nocturnes", sur 6.000 m2 de surface, plus de 130 exposants, producteurs ou restaurateurs, au Palais des expositions de la porte de Versailles. Ateliers culinaires pour enfants, défilés de mode, concerts -notamment de la Compagnie Créole- et conférences animeront le salon.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a salué un événement "important pour Paris", une "ville ultramarine", selon les mots de l'édile. 600.000 ultramarins vivent en Ile-de-France, dont 200.000 à Paris.