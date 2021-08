La Guadeloupe se reconfine pour trois semaines

La Guadeloupe, confrontée à une "croissance exponentielle des cas" de Covid-19, a commencé mercredi soir son troisième confinement, assorti d'un couvre-feu strict de 20H00 à 05H00 et de restrictions de déplacement, ont indiqué les autorités.

Quelque 1.952 cas ont été recensés en début de semaine sur l'île, selon un communiqué de la préfecture et de l'Agence régionale de Santé (ARS), qui alertent sur la présence du variant Delta.

Ce dernier représente désormais 70% des criblages alors qu'à peine plus de 21% des Guadeloupéens ont reçu une première dose de vaccin.

"En semaine 30, il y a eu 71 nouvelles hospitalisations Covid et 22 nouvelles admissions en réanimation", précisent les institutions.

Avec l'entrée en vigueur de ce confinement partiel, les Guadeloupéens n'ont plus le droit de s'éloigner de plus de 10 kilomètres de leur domicile, sauf motif impérieux et munis d'une attestation.

Si les commerces restent ouverts, ainsi que les restaurants à midi, les bars seront tous fermés, tout comme les gymnases, les stades et les piscines. Sur les plages, seule la présence "dynamique" sera permise, pour la promenade, la baignade ou une activité sportive individuelle.

Une situation que nombre d'habitants prennent avec philosophie. "Ça ne me fait ni chaud ni froid, c'est pour les petits-enfants que c'est le plus embêtant: on ne sait pas ce qu'il vont pouvoir faire", sourit Kléber, un retraité non vacciné qui déclare se "méfier" des annonces des représentants de l'Etat.

"Notre problème ici, ce n'est pas le Covid, ce sont les sargasses" (algues qui prolifèrent dans la région caribéenne, NDLR), déplore-t-il.

Mais pour le secteur de la restauration, le couvre-feu est un nouveau "coup dur" qui entraîne la fermeture des établissements le soir, comme l'explique Rudy Nainan, président de l’association des restaurateurs des îles de Guadeloupe.

"Juillet et août sont les deux plus gros mois de travail de l’année. Des mois de forte affluence puisque c’est de la clientèle locale et ce sont les gens du pays qui sont en vacances et ce sont des gens qui fréquentent énormément nos établissements", souligne-t-il, craignant que la progression du virus n'entraîne une fermeture totale des restaurants.

"Le pronostic n’est pas très bon. Vu l’évolution de l’épidémie, on a bien peur que la semaine prochaine nous risquions d’être fermés complètement", redoute-t-il.

La vacancière Georgia Bonita ne craint pas trop de bouleversements. "On est à peu près à 10 km de tout, donc les 10 km ça ne nous gêne pas", explique-t-elle, même si elle a renoncé à aller à Marie-Galante. "On cherche plutôt la plage et le soleil donc ça va aller".

"La situation est grave, on sait qu'ils ne pourront pas soigner tout le monde au CHU", estiment pour leur part Micheline et Xavier, habitants de la Basse-Terre.

Pour le député LREM de la Guadeloupe Olivier Serva, "c'est le prix à payer pour sauver des vies". "Les chiffres ont une évolution très défavorable et le confinement apparaît comme l'une des solutions", a-t-il affirmé sur Europe 1.

En Martinique, où des mesures similaires sont en vigueur depuis le week-end dernier, un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés lors d'affrontements entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre samedi soir à Fort-de-France.

A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le préfet a annoncé mercredi l'instauration d'un couvre-feu à partir de ce jeudi et jusqu'au 20 août afin de limiter les déplacements et les rassemblements. Il a également durci les conditions d'entrée sur les îles, notamment par voie maritime, afin de freiner la propagation du Covid-19.