La journée du XV de France: avec "Jean-Louis" Barassi et des apprentis japonais

Il a déjà hérité d'un surnom: Pierre-Louis "Jean-Louis" Barassi, appelé après le forfait de Wesley Fofana, a passé sa première journée mercredi avec le XV de France à Kumamoto, où il a été dispensé d'entraînement, après lequel Guirado, Galthié et Bruno ont prodigué leurs conseils à des collégiens japonais.

L'indiscrétion vient de Yacouba Camara, qui a tiqué lorsque lui a été demandé comment s'étaient passés les premiers pas de Barassi (21 ans, 0 sél.), qui a découvert les Bleus pour la première fois mardi soir:

- "Qui ça?" a interrogé le Montpelliérain.

- "Pierre-Louis Barassi, le nouveau venu!" lui a-t-il été répété.

- "Aaaah d'accord, on l'appelle Jean-Louis nous. Un joueur s'est trompé en l'appelant Jean-Louis, maintenant on l'appelle tous Jean-Louis!" a répondu le troisième ligne, sans vouloir donner le nom du fautif.

S'il n'a plus de prénom, le jeune centre de Lyon n'a pas encore eu droit à sa traditionnelle chanson de bizutage devant le reste du groupe. "Mais c'est à prévoir" a dit Camara.

Après son long voyage, Barassi a été dispensé d'activité physique mercredi, regardant de la tente du staff ses équipiers s'entraîner dans l'après-midi, sous le soleil et la chaleur du Suizenji Athletic Field de Kumamoto, à une semaine du prochain match des Bleus, le 2 octobre face aux Etats-Unis. Suivi quatre jours plus tard du rendez-vous face aux Tonga.

Le deuxième ligne Bernard Le Roux, grippé, est lui resté à l'hôtel. Egalement ménagés la veille comme lui, le troisième ligne Grégory Alldritt, touché face aux Argentins samedi (23-21), et l'ailier Damian Penaud (commotion cérébrale) sont eux restés sur le bord du terrain. Le premier à travailler sur un Wattbike (vélo à résistance magnétique), le second sur un rameur.

A la fin des vingt minutes ouvertes à la presse, Penaud s'est lancé dans un travail de courses avec un des préparateurs physiques.

- Sans Alldritt, Penaud et Le Roux -

En revanche, l'arrière Maxime Médard, lui aussi préservé mardi, s'est entraîné avec le reste de ses équipiers, qui ont eu droit à une deuxième séance intense de suite, avant une journée de repos jeudi.

"C’étaient deux grosses journées: celle d'hier notamment a beaucoup +piqué+ après deux jours de récupération. Ça nous a permis de bien travailler physiquement et de transpirer. On va apprécier notre jour de repos jeudi... On a quand même une période de dix jours sans match (entre l'Argentine et les Etats-Unis, NDLR) et il faut la gérer du mieux possible" a estimé, encore en sueur après l'entraînement, Cyril Baille devant la presse.

Le pilier gauche et ses partenaires auront de nouveau droit, jeudi et vendredi, à un bloc intense, avant que l'encadrement ne baisse la charge de travail.

En guise de décrassage, le capitaine Guilhem Guirado, accompagné de l'adjoint chargé de l'animation offensive, Fabien Galthié, et de celui des avants Sébastien Bruno ont dispensé leurs conseils, sur le même terrain, à environ 25 rugbymen et rugbywomen en herbe japonais, issus d'une sélection des meilleurs jeunes de 14/15 ans de la province de Kumamoto (sud du japon).

Ils étaient répartis en trois ateliers: déblayages et rucks pour Bruno, passes et duels (un contre un, deux contre un) pour Galthié, et défense pour Guirado.

Une trentaine de parents ou éducateurs ont assisté à la séance, avant laquelle les "professeurs" tricolores ont été accueillis par une banderole "Bienvenue" (en français) et des drapeaux aux couleurs de la France.