La journée du XV de France: bain de foule, foot et parlementaires

A la rencontre du public local: le XV de France s'est offert un petit bain de foule devant quelque 150 spectateurs, qui ont pu admirer leur gestuelle balle au pied, avant de prendre la pose avec l'équipe des parlementaires français, samedi à Fujiyoshida.

Ceux qui voulaient voir du rugby en ont été pour leurs frais. Car après l'opposition de la veille face au Yamaha Jubilo, les Bleus se sont contentés d'un décrassage ludique, sur la pelouse du Fuji Park Hokuroku, à sept jours de leur entrée en Coupe du monde, face à l'Argentine à Tokyo.

Après s'être changé sur l'air de "Foule sentimentale" d'Alain Souchon, ils ont ainsi fait une partie d'"Ultimate rugby" puis de football, en deux groupes séparés à chaque fois.

Dans la bonne humeur, chambrages de rigueur. "Guitoune, t'es catastrophique!" a lancé Guirado, un jugement un peu sévère, le Toulousain n'ayant pas été un des moins habiles ballon rond au pied. A l'inverse de Gaël Fickou, dont le but contre son camp a mis un terme au match de son équipe.

Quatre joueurs n'ont pas participé à ce décrassage de près de 45 minutes: le pilier gauche Jefferson Poirot (lumbago) et le centre Wesley Fofana (cuisse), ménagés depuis mercredi, ainsi que le pilier droit Demba Bamba (cuisse) et le troisième ligne Grégory Alldritt (béquille), touchés vendredi lors de l'opposition.

- Le nourrisson et les autographes -

Les Bleus sont ensuite allés à la rencontre du public pour une séance de photos et d'autographes d'une vingtaine de minutes.

Parmi ces spectateurs, certaines supportrices japonaises du XV de France, connaissant les joueurs quasiment sur le bout des doigts.

Etait également présent un couple de Tokyoïtes venu spécialement la capitale, à 1h30 de route, béret XV de France sur la tête pour monsieur, et vieux maillot du Stade Toulousain pour eux deux. Ils avaient assisté à la défaite des Rouge et Noir en finale de la Coupe d'Europe 2004 face aux Wasps à Twickenham (27-20), alors qu'ils habitaient Londres.

Au milieu de ce public nippon, une famille française, qui s'est installée à Tokyo pour un an afin de joindre l'utile (affaires) et l'agréable (immersion et tourisme) jusqu'aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo. Le père dit être venu "47 fois au Japon depuis 1992", où l'entreprise qu'il dirige possède une filiale.

Certains spectateurs ont même ensuite attendu les Bleus au pied de leur bus, dont une dame tenant à faire signer des autographes sur la tenue de son nourrisson.

L'arrière Maxime Médard a apprécié ce bain de foule: "C'est cool franchement. C'est bien de rencontrer le public, nombreux. Bon, vu qu'on avait fait une opposition hier, c'était un décrassage et ils n'ont pas vu de rugby..."

"Depuis qu'on est arrivé (dimanche dernier) on fait terrain-hôtel, terrain-hôtel. Donc rencontrer et échanger avec les Japonais c'est cool, même si discuter c'est difficile" a-t-il ajouté.

Médard et ses coéquipiers ont ensuite posé pour une photo en compagnie du XV parlementaire qui, entraîné par l'ancien talonneur du Stade Français et manager d'Agen Mathieu Blin, débute sa Coupe du monde dimanche.

Fofana, qui a aligné les longueurs de terrain en compagnie de Fabien Galthié à la fin de la séance, a lui une semaine devant lui pour être d'attaque.