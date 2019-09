La journée du XV de France: en immersion à Kumamoto

A la découverte de la culture et des habitants: les joueurs du XV de France ont passé leur journée de repos, jeudi à Kumamoto (sud du Japon), entre visites dans une école primaire, d'un sanctuaire et rituels cérémoniaux.

Un groupe composé du capitaine Guilhem Guirado, Sébastien Vahaamahina, Rabah Slimani, Yacouba Camara, Alivereti Raka, Virimi Vakatawa, Thomas Ramos et Grégory Alldritt a rencontré les pensionnaires de l'école Takuma Hagashi, dans la matinée.

Quelque 300 enfants, âgé de 8 à 10 ans, dans la tenue de sport de leur école, les attendaient munis de drapeaux aux couleurs de la France qu'ils avaient confectionnés pour l'occasion.

Au programme, une initiation au rugby à travers des passes, des portés en touche et même une mêlée (évidemment simulée) face à un groupe d'écoliers.

"C'est un bon moment de partage. C'était assez exceptionnel, dès qu'on est arrivé, les enfants étaient super contents de nous recevoir. Ils nous ont tout de suite montré leur grand plaisir et leur envie de communier avec nous. On a voulu leur prendre la pareille, profiter de ce moment. C'est énormément d'émotions" a déclaré Guirado.

"On voit qu'on est soutenu. J'espère qu'ils vont venir pousser avec nous contre les Tonga" le 6 octobre, match qui se dispute à Kumamaoto, où le XV de France a établi ses quartiers lundi, deux jours après sa victoire contre l'Argentine en ouverture de la Coupe du monde.

- Rite de purification et tenue traditionnelle -

Ramos a été impressionné par le sérieux des enfants: "Je ne suis pas sûr que dans une école française ça se serait passé comme ça. Lors des activités passes, ils faisaient les passes derrière sans que personne ne leur dise. C'est très cadré et très strict."

L'arrière a aussi apprécié leurs encouragements: "Ils nous ont souhaité bon courage pour la Coupe du monde, ils espèrent qu'on fasse une bonne Coupe du monde même si je pense que leur premier soutien va à l'équipe du Japon. Mais de nous voir là, je pense que ça leur fait plaisir."

Dans l'après-midi, un groupe de treize joueurs, emmenés par le sélectionneur Jacques Brunel, certains de ses adjoints et le vice-président de la Fédération Serge Simon ont visité le sanctuaire Izumi, situé dans le parc de Suizenji.

Certains ont effectué le "temizu", rite de purification cérémoniel dans le shintoïsme: dans un "temizuya", pavillon d'ablution, ils se sont purifiés les mains et la bouche à l'aide d'un "hishako", une sorte de louche. Avant d'effectuer une prière.

L'après-midi s'est poursuivie par la visite du parc, qui représente les étapes du "Tokaido", la célèbre route reliant l'ancienne capitale, Kyoto, à l'actuelle, Tokyo. Et qui passe par le mont Fuji, ici représenté en miniature.

Les Bleus se sont ensuite rendu dans une rue commerçante, où ils ont essayé des masques et des kimonos. Certains, tels Ramos, Maxime Médard et Maxime Machenaud, les ont gardés, de même que leurs "geta" (sandales traditionnelles japonaises en bois), pour la cérémonie du thé japonaise, véritable rituel codifié et chorégraphié. Ils ont également dégusté des "mochi", gâteaux à base de pâte de riz.

Vendredi, le XV de France retrouvera le chemin de l'entraînement en vue de son deuxième match, mercredi contre les Etats-Unis à Fukuoka.