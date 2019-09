La journée du XV de France: le trio Ntamack-Fickou-Vakatawa tient la corde

En l'absence probable de Wesley Fofana, forfait, Gaël Fickou devrait occuper le poste de premier centre, samedi pour les débuts à la Coupe du monde au Japon du XV de France, face à l'Argentine. Avec sans doute Virimi Vakatawa à ses côtés et Romain Ntamack devant lui.

La décision devrait être officialisée jeudi matin (11h00 locales/04h00 françaises), lors de l'annonce de la composition d'équipe: Fofana, l'un des leaders d'attaque des Bleus, devrait manquer le choc déjà décisif pour la qualification, face aux Pumas, toujours en délicatesse avec une cuisse.

Pour remplacer le seule véritable premier centre du groupe de 31, le sélectionneur pouvait soit aligner Ntamack, qui a quasiment joué toute la saison à ce poste avec Toulouse mais a plus été aligné à l'ouverture en bleu. Soit privilégier l'option Fickou, davantage un deuxième centre mais cependant habitué à jouer avec le N.12 sur les épaules.

L'encadrement semble avoir opté pour cette solution, comme en Ecosse le 24 août (14-17), après le forfait de Fofana, déjà pour une blessure à une cuisse. Fickou formait alors la paire de centre avec Sofiane Guitoune; samedi, ce devrait être avec Vakatawa.

Le Fidjien d'origine effectuerait ainsi une apparition fracassante dans le XV de départ: initialement non retenu pour la compétition, il a profité de la blessure de Geoffrey Doumayrou, mi-août, pour intégrer le groupe. Avant de figurer parmi les 31 et donc, probablement, de démarrer le match le plus important des Bleus de ces quatre dernières années alors qu'il n'a joué qu'une vingtaine de minutes en préparation.

Contre l'Italie le 30 août (47-19), pour signer une entrée en jeu tranchante et pleine de gaz comme deuxième centre, où cet ancien ailier (il a connu 17 de ses 18 sélections à ce poste) s'est reconverti depuis le printemps 2018.

- Iturria en 2e ligne -

Fickou et Vakatawa devraient avoir devant eux Ntamack, qui serait préféré au poste d'ouvreur à Camille Lopez.

Le Clermontois avait certes démarré les deux premiers matches de préparation, mais il s'était montré friable dans l'exercice des tirs au but (50% de réussite contre l'Ecosse à Nice). Le Toulousain, a contrario, a seulement été titularisé en clôture face aux Italiens, mais a assuré face aux perches (5/6), en plus de se montrer séduisant dans l'animation.

Ntamack retrouverait ainsi le maillot floqué du N.10 occupé pendant trois des cinq matches du dernier Tournoi des six nations.

Devant, après que Brunel eut dissipé -en creux- le flou entourant le capitaine Guilhem Guirado -- qui devrait être titulaire -- la principale interrogation concerne l'identité du joueur amené à former la deuxième ligne avec Sébastien Vahaamahina.

En l'absence de Paul Gabrillagues (suspendu), Arthur Iturria devrait démarrer, plutôt que Bernard Le Roux. Plus dense physiquement mais moins à l'aise en touche et habile balle en main, le Racingman n'a surtout disputé aucun des trois matches de préparation, suspendu.

La présence d'Iturria dans la "cage" permettrait de surcroît au staff de titulariser Charles Ollivon, très en jambes en préparation, aux côtés de Wenceslas Lauret et Grégory Alldritt au sein d'une troisième ligne complémentaire.

Mardi, les Bleus se sont entraînés séparément (avants/trois-quarts) puis collectivement le matin, leur dernière grosse séance avant le rendez-vous face aux Argentins. Mercredi, après une matinée de repos, ils quitteront Fujiyoshida pour Tokyo, quelque 130 kilomètres plus à l'est, où ils défieront les Argentins samedi.

Le XV de départ probable: Médard - Penaud, Vakatawa, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot