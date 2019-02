La journée du XV de France: retour au Stade de France

Une fois n'est pas coutume, le XV de France a pris la direction du Stade de France vendredi pour effectuer le traditionnel entraînement du capitaine de veille de match, avant d'y affronter l'Ecosse dans le Tournoi des six nations.

Délaissé le Centre national du rugby de Marcoussis (Essonne), où les Bleus ont pris l'habitude, depuis plusieurs années, de répéter leurs gammes afin de s'épargner le trajet de la grande banlieue sud de Paris à la périphérie nord.

Mais un vent de changement a soufflé cette semaine dans les rangs du XV de France après la déroute subie en Angleterre lors de la précédente journée (44-8). Nouveau format de points presse, nouveau "conseil des joueurs" pour épauler le capitaine Guilhem Guirado, et donc nouvelles dispositions de veille de rencontre.

"Ce n'est pas une demande précise des joueurs. On est très bien à Marcoussis. Il y a un peu de renouveau mais pas de réel changement" a commenté Guilhem Guirado.

Le capitaine et les 29 autres Bleus -- seul manquait à l'appel Fabien Sanconnie, blessé -- sont arrivés sous le coup de 13h30 au Stade de France, pour un entraînement d'une petite heure et demie sous le soleil et la douceur.

Guirado a ensuite satisfait à ses obligations médiatiques, appuyé par Sébastien Bruno (entraîneur des avants) et du N.8 Louis Picamoles. Un garde du corps? "Non, il n'a pas besoin de garde du corps" a souri le Montpelliérain, qui "surveille un peu" son capitaine.

Les Bleus ont ensuite directement rejoint leur hôtel parisien, à proximité de la Tour Eiffel, où ils dormiront également samedi après la rencontre, dont le coup d'envoi (15h15) sera donné sous le soleil et par une température de nouveau printanière. Et dans un Stade de France très probablement à guichets fermés, puisque seuls environ 500 places (sur 79.000 environ) restaient disponibles vendredi midi.