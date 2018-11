La juge "RBG" de la Cour suprême américaine hospitalisée

La doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, 85 ans, a été hospitalisée jeudi matin après s'être fracturé trois côtes, a rapporté la haute cour.

Magistrate la plus connue du quatuor progressiste de la Cour suprême, "RBG" ainsi qu'on la surnomme, a chuté dans son bureau mercredi soir.

Au terme d'une nuit éprouvante, elle s'est présentée à l'hôpital George Washington jeudi, où on lui a diagnostiqué une fracture de trois côtes. Elle y a été admise pour observation et soins, a précisé le communiqué de la plus haute instance judiciaire américaine.

Les démocrates américains redoutent plus que tout une défaillance de Ruth Bader Ginsburg car, si elle venait à partir, le président Donald Trump la remplacerait par un juge conservateur.

Ce nouvel arrivant serait automatiquement conforté par un vote du Sénat, où les républicains ont conservé leur majorité lors des élections législatives de mardi.

En moins de deux ans de mandat, M. Trump a déjà nommé à vie deux juges conservateurs, ancrant à droite pour des décennies la haute cour qui compte neuf membres.

RBG est devenue malgré elle une icône des réseaux sociaux. Sa longévité à la haute cour, où elle a été nommée en 1993 par le président Bill Clinton, contribue à alimenter sa légende.

Cette popularité durable s'explique car la juge Ginsburg fut une pionnière de la lutte pour l'émancipation des femmes, dans les années 1970. Et, depuis, elle a épousé d'autres évolutions de la société américaine, se rapprochant des jeunes sur des questions comme l'avortement ou le mariage homosexuel.