La justice sud-coréenne se prononce sur l'interdiction de l'avortement

La plus haute juridiction sud-coréenne doit se prononcer jeudi sur la légalité de l'interdiction de l'avortement après un nouveau recours contre une loi jugée discriminatoire par les associations militant pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse.

La Corée du Sud est une des dernières économies développées où l'avortement demeure illégal, sauf en cas de viol, d'inceste ou s'il y a risque pour la mère.

Hormis ces exceptions, les femmes qui se font avorter sont passibles d'un an de détention et d'une amende. Les médecins encourent deux ans.

La loi de 1953 interdisant l'IVG est largement bafouée et les poursuites sont rares. Mais les associations militant pour la légalisation dénoncent le fait que certaines jeunes femmes n'ayant pas les moyens s'exposent à des avortements faits dans de mauvaises conditions sanitaires et risquent l'isolement social.

Les appels à la légalisation se sont multipliés ces dernières années, mais l'interdiction compte aussi un grand nombre de partisans dans une société très conservatrice à l'égard des femmes et où les églises évangéliques ont toujours une influence.

Un sondage mené en 2017 avait dégagé une courte majorité - 51,9% des personnes interrogées - en faveur de la levée de l'interdiction.

- Poursuites arbitraires -

La dernière fois que la Cour constitutionnelle s'est penchée sur cette question remonte à 2012. Elle avait estimé que l'avortement "finirait par se généraliser" s'il n'était pas puni.

Les associations militant pour la légalisation sentent aujourd'hui que les conditions sont peut-être réunies pour une décision historique. Six des neuf juges de la Cour ont été nommés par le président de centre-gauche Moon Jae-in, plus libéral sur les questions de société. Et nombre de ces magistrats, dont le président de la Cour, se sont dits prêts à réévaluer la loi.

Le recours dont est saisi la Cour avait été déposé par une femme médecin poursuivie pour avoir réalisé 70 avortements.

Les associations rapportent que l'IVG est déjà très répandue en Corée du Sud et dénoncent l'arbitraire de l'application de la loi puisque les poursuites visent essentiellement les femmes jeunes et non mariées davantage susceptibles d'être ostracisées par la société.

Une enquête réalisée l'année dernière avait indiqué qu'une femme sur cinq ayant déjà été enceinte s'était déjà faite avorter. Et seules 1% d'entre elles concédaient avoir une raison légale de subir une IVG.

Une autre étude, réalisée en 2011, montrait que la majorité des Sud-Coréennes se faisant avorter étaient mariées.

Les associations affirment cependant que la majorité de celles qui sont visées par des poursuites judiciaires ne sont pas mariées. Et parmi lesquelles des adolescentes.

- Menaces de dénonciation -

En 2017, une lycéenne avait raconté lors d'une manifestation qu'elle avait été contrainte de renoncer à ses études après son avortement.

"Mon professeur m'avait menacée de me dénoncer si je ne quittais pas le lycée", avait-elle témoigné. "Il avait dit que j'avais commis un péché en tombant enceinte en étant lycéenne."

Beaucoup de femmes ayant avorté disent redouter une dénonciation de leur ex en cas de rupture.

La Corée du Sud figure parmi les mauvais élèves de l'OCDE dans tous les classements relatifs à l'égalité homme-femme.

Pour Ryu Min-hee, un des avocats impliqués dans le recours devant la Cour constitutionnelle, tant que les femmes ne pourront faire leurs propres choix en matière de grossesse, le pays "n'arrivera pas à créer une société égalitaire".

La Corée du Sud demeure un pays très religieux et certaines de ses méga-églises évangéliques parmi les adversaires farouches de la légalisation.

"Dépénaliser l'avortement revient à rendre les embryons responsables de quelque chose dont ils ne le sont pas", déclarait l'an dernier Ku In-hoe, professeur à l'Université catholique de Corée.

Lim, une femme de 50 ans ayant subi trois avortements, a récemment dénoncé auprès de l'AFP, sous couvert de l'anonymat, à quel point le lobby pro-life sud-coréen pouvait être sélectif sur la vie humaine.

Elle avait été humiliée lors de sa première IVG en 1993 par le personnel médical car elle n'était alors pas mariée. Mais les médecins s'étaient montrés plein d'empathie lors de ses deuxième et troisième avortements. Elle était alors mariée et avait déjà deux enfants.